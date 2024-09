Nach Vorwürfen einer falschen Romanze Taylor Swift und Travis Kelce turteln beim Finale der US Open

US-Star Taylor Swift und NFL-Profi Travis Kelce turteln bei dem Finale der US Open in New York. (ym/spot)

SpotOn News | 09.09.2024, 08:17 Uhr

Beim Finale der US Open in New York turteln Taylor Swift und Travis Kelce alle Gerüchte um eine angeblich geplante Trennung weg. Die Veröffentlichung eines "Medien-Plans" zur Trennung des Paares, hatte in den vergangenen Tagen Schlagzeilen gemacht.

Schwer verliebt zeigten sich am Sonntag, den 8. September, US-Sängerin Taylor Swift (34) und ihr Freund, der NFL-Profi Travic Kelce (34), beim großen Finale der US Open in New York. Arm in Arm verfolgten die beiden US-Stars das Finale zwischen dem Amerikaner Taylor Fritz (26) und dem Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner (23) aus Italien. Das Paar hatte in den vergangenen Tagen vermehrt Schlagzeilen wegen seiner angeblich falschen Romanze und der Veröffentlichung eines "Medien-Plans" zur Trennung gemacht.

Trennung sei für den 28. September geplant

Der angebliche "Plan", der auf einem Papier von Kelces PR-Agentur verfasst zu sein schien, sah die Trennung des Paares für den 28. September vor. Inzwischen ließ der NFL-Profi über seine PR-Vertreter in einem Statement, das unter anderem "People" vorliegt, erklären, dass die veröffentlichten Papiere "völlig falsch und erfunden" seien. Der Vertrag sei "nicht von dieser Agentur erstellt, herausgegeben oder autorisiert" worden: "Wir haben unser juristisches Team beauftragt, ein Verfahren gegen die für die rechtswidrige und schädigende Fälschung von Dokumenten verantwortlichen Personen oder Einrichtungen einzuleiten", hieß es weiter.

Laut des angeblichen "Plans", wäre Ende dieses Monats eine offizielle Erklärung zur Trennung von Swift und Kelce geplant gewesen, um "den anfänglichen Medienrummel abklingen zu lassen und Klarheit zu schaffen", wie die "Daily Mail" berichtete. Weiter habe es in dem "Plan" geheißen, dass das Paar "nach reiflicher Überlegung beschlossen" habe, "getrennte Wege zu gehen. Sie schätzen und respektieren beide das Privatleben des anderen und wissen Ihren Respekt für die Privatsphäre während dieser Zeit zu schätzen."

Taylor Swift und Travis Kelce sind seit einem Jahr zusammen

Erste Gerüchte über eine Beziehung zwischen Taylor Swift und Travis Kelce kamen im Sommer 2023 auf. Vor etwa einem Jahr, Ende September 2023, besuchte die Sängerin ihr erstes Spiel der Kansas City Chiefs, damals gegen die Chicago Bears. Der Sportstar und die Musikerin bestätigten ihre Beziehung wenig später, als sie händchenhaltend auf einer "Saturday Night Live"-Party gesehen wurden.