Letzter Auftritt in London Taylor Swift verabschiedet sich mit vielen Überraschungen aus Europa

Bei ihrer letzten "The Eras"-Show im Londoner Wembley-Stadion erhielt Taylor Swift auf der Bühne Unterstützung von Florence Welch. (the/spot)

SpotOn News | 21.08.2024, 09:18 Uhr

Taylor Swift hat sich mit einer fulminanten letzten Show in London vom europäischen Teil ihrer "The Eras Tour" verabschiedet. Mit ihrem achten Auftritt dieses Jahr im Wembley-Stadion schreibt sie zudem wieder einmal Geschichte.

Für ihre letzte "The Eras Tour"-Show in Europa hat Taylor Swift (34) am Dienstagabend in London nochmal alle Register gezogen. Sie verabschiedete sich am fünften Abend in Folge im Wembley-Stadion aus Europa mit mehreren Duetten, neuen Surprise Songs – und einem neuen Musikvideo zu "I Can Do It With A Broken Heart".

Wie "Daily Mail" berichtet, dankte sie dem Konzertpublikum gegen Ende mit den Worten: "London, ich hatte gerade die beste und unvergesslichste Nacht mit dir. Danke, dass ihr am letzten Abend des europäischen Teils der Eras-Tour bei uns sein wolltet."

Surprise Songs der besonderen Art

Für besondere freudige Aufregung unter den Swifties sorgte während des Konzerts der Moment, als Florence Welch (37) zu Taylor Swift auf die Bühne trat, um mit ihr ein Duett zum gemeinsamen Song "Florida!!!" vom aktuellen Album "The Tortured Poets Department" als Überraschungshit zum Besten zu geben. Dafür brach Swift zudem mit einer Tradition: Normalerweise werden die Surprise Songs erst ganz am Ende der Show gespielt.

Für eine weitere Überraschung sorgte später am Abend ein gemeinsames Duett mit ihrem Produzenten Jack Antonoff (40), mit dem Swift auch eng befreundet ist. Zusammen spielten sie "Death By A Thousand Cuts" vom Album "Lover" sowie "Getaway Car" vom Album "Reputation". Das Konzert beendete die 34-Jährige mit ihrem neuen Song "So Long London", den sie ebenfalls zum ersten Mal auf der Bühne vor 92.000 Fans performte. "Danke für die Erinnerungen, die wir für den Rest unseres Lebens behalten werden", verabschiedete sie sich.

Neues Musikvideo direkt nach dem Konzert

Direkt nach dem Konzert veröffentlichte Swift zudem auf ihrem YouTube-Kanal um 23 Uhr das neue Musikvideo, das aus Behind-the-Scenes-Momenten zusammengestellt ist. Alle Aufnahmen sind offenbar im Rahmen der "Eras Tour" entstanden.

Nicht erfüllt hat sich hingegen die Vorhersage der Fans, Swift könnte bei ihrem letzten Konzert in London die Neuauflage ihres Albums "Reputation" ankündigen. Die Swiftie-Community hatte spekuliert, dass es bald eine neue Version namens "Reputation (Taylor's Version)" geben könnte, nachdem es wohl bei den Konzerten in London Hinweise darauf gegeben hatte.

Taylor Swift schreibt mal wieder Geschichte

Mit ihren Konzerten im Londoner Wembley-Stadion im Rahmen ihrer "Eras Tour" hat Taylor Swift aber nichtsdestotrotz wieder mal Geschichte geschrieben. Sie eröffnete ihr letztes Konzert mit der Ankündigung, sie sei die erste Solokünstlerin, die innerhalb einer einzigen Tour achtmal in Wembley aufgetreten sei. Im Juni war sie bereits für drei Konzerte in dem berühmten Londoner Stadion zu Gast gewesen.