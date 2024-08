Sie zeigt Herzpose Taylor Swift: Wachsfigur der US-Sängerin in Hamburg enthüllt

Taylor Swifts neue Wachsfigur auf der Hamburger Reeperbahn. (lau/spot)

SpotOn News | 13.08.2024, 16:49 Uhr

Ab sofort findet sich im Hamburger Panoptikum auch eine Wachsfigur von US-Popstar Taylor Swift. Am Ebenbild der berühmten US-Amerikanerin wurde weit über ein halbes Jahr gearbeitet.

Alle Swifties, die schon immer ein Selfie mit Musik-Superstar Taylor Swift (34) aufnehmen wollten, haben ab dem heutigen 13. August die Chance dazu. Denn im Hamburger Panoptikum, dem ältesten Wachsfigurenkabinett Deutschlands, finden Fans ab heute das Ebenbild der 34-jährigen Sängerin. Die Wachsfigur wurde am Dienstag enthüllt, und trägt einen bläulich-glitzerndern Pailletten-Jumpsuit sowie silbern glänzende, hohe Stiefel. Diesen Look trug Swift bei der Verleihung der iHeartRadio Music Awards im März 2019 in Los Angeles.

Taylor Swifts Wachsfigur an besonderem Datum enthüllt

Seit Dezember 2023, und damit rund acht Monate lang, beschäftigte sich die Berliner Künstlerin Lisa Büscher mit der Wachsfigur von Swift. Da die Sängerin nicht selbst Modell saß, studierte Büscher Aufnahmen aus den vergangenen zehn Jahren. "Die perfekte Ähnlichkeit zu erzielen, ist vor allem bei einer faltenlosen, makellosen Schönheit herausfordernd", so die Künstlerin in einer Pressemitteilung des Panoptikums. "Technisch reizvoll war außerdem die lebensnahe Gestaltung ihrer Hände mit typischer Herzpose – Gliedmaßen und Körper zu arrangieren ist besonders zeitaufwendig."

Im Hamburger Panoptikum finden sich zahlreiche Berühmtheiten aus der Welt der Musik – wie etwa Adele (36), Ed Sheeran (33) oder das Hamburger Original Udo Lindenberg (78). Auch andere berühmte Personen des Zeitgeschehens und der Menschheitsgeschichte wie Klimaaktivistin Greta Thunberg (21), Hollywoodstar Angelina Jolie (49) oder Physikgenie Albert Einstein (1879-1955) sind hier zu finden. Die Enthüllung von Swifts Ebenbild erfolgte nicht zufällig am 13. August, gilt die Zahl 13 doch als die liebste der US-Amerikanerin.