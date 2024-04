Wegen bevorstehender Europa-Tour Taylor Swift wird nicht an der Met Gala 2024 teilnehmen

Bei den Grammys im Februar legte Taylor Swift noch einen eleganten Auftritt hin. Bei der Met Gala überlässt sie anderen Promis den roten Teppich. (ae/spot)

SpotOn News | 30.04.2024, 06:46 Uhr

Mit ihrem neuen Album sahnt Taylor Swift derzeit mal wieder ab - und am 9. Mai startet auch noch ihre Europa-Tour. Da bleibt der viel gefragten Sängerin wohl keine Zeit für die spektakuläre Met Gala in New York.

Taylor Swift (34) wird wohl doch nicht an der Met Gala 2024 teilnehmen, sondern sich auf ihre bevorstehende Tour durch Europa konzentrieren. Das berichtet die US-amerikanische "People". Zuvor hatte es geheißen, die Sängerin werde zu dem Event in New York kommen.

Die Met Gala findet immer am ersten Montag im Mai statt – in diesem Jahr also am 6. Mai. Das ist nur wenige Tage vor Swifts Europa-Auftakt am 9. Mai in Paris. Laut "People" wolle der Popstar deshalb lieber dafür proben und den Fokus auf die Fortführung ihrer Eras-Tour legen. Die 34-Jährige war bereits sechs Mal zu Gast bei der Met Gala, ihr letzter Auftritt dort liegt jedoch schon einige Jahre zurück (2016). Ihr Freund Travis Kelce (34) war hingegen noch nie bei der Mode-Veranstaltung – und wird ohne Taylor Swift wohl auch nicht kommen.

Swift belegt wieder alle Top-10-Plätze

Die mehrfache Grammy-Gewinnerin hat viel zu tun. Am 19. April ist ihr neues Album "The Tortured Poets Department" erschienen, mit dem sie prompt einen neuen Charts-Rekord erreichte. Am 29. April gab Billboard bekannt, dass sie erneut jeden Platz in den Top 10 der Billboard Hot 100 – sowie auch noch die Plätze 11 bis 14 – besetzt hat. "Ihr habt euch selbst übertroffen", schrieb die Sängerin dazu in ihrer Instagram-Story und fügte hinzu: "Das ist unglaublich." Bereits 2022 war ihr dieses Kunststück nach der Veröffentlichung ihres Albums "Midnights" gelungen.

Auch wenn Taylor Swift fehlen wird – bei der Met Gala im New Yorker Metropolitan Museum wird es wieder viele Prominenten in außergewöhnlichen Roben zu bewundern geben. Diesmal lautet das Motto "The Garden of Time" und ist von einer Kurzgeschichte des Schriftstellers James Graham Ballard (1930-2009) aus dem Jahr 1962 inspiriert. Die Geschichte handelt von einem Grafen und einer Gräfin, die "in ihrer Utopie von Freizeit, Kunst und Schönheit" leben,. Laut "Vogue" werden die Stars mit ihren Outfits Blumen, Musik und Zeit huldigen. Darunter wird auch wieder Rihanna (36) sein.

Rihanna will diesmal "sehr schlicht" erscheinen

Die Sängerin sorgte schon häufiger mit ihren ausgefallenen Looks für Furore – etwa ihrem gelben Pelzlook im Jahr 2015 und ihrem pinken Blumen-Kleid 2017. Umso überraschender ist nun ihre Ankündigung, dieses Mal weniger auffällig zu erscheinen. "Eigentlich halte ich es dieses Jahr ganz einfach", sagte sie im Interview mit "Extra". Sie habe zwei Kleider zur Auswahl. "Ich denke, es wird darauf ankommen, was mein Make-up und meine Haare bewirken."

Neben "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour (74) fungieren in diesem Jahr Latino-Rapper Bad Bunny (30), Schauspieler Chris Hemsworth (40), Musikerin Jennifer Lopez (54) und Schauspielerin Zendaya (27) als Co-Vorsitzende der Gala.