Für den Einsatz während "Eras Tour" Taylor Swift zahlt ihrer Crew Bonus von rund 200 Millionen Dollar

Taylor Swift geht mit ihrer umsatzstarken "The Eras Tour" in die Geschichtsbücher der Musikszene ein. Sie übertrumpfte Elton John um mehr als das Doppelte. (ae/spot)

SpotOn News | 10.12.2024, 10:38 Uhr

Taylor Swift hat ihrem Image als spendabler Superstar wohl mal wieder alle Ehre gemacht: Sie soll insgesamt fast 200 Millionen Dollar für das gesamte Team ihrer "Eras Tour" gezahlt haben. Damit wolle sie sich für den Einsatz aller Mitwirkenden bedanken, heißt es in US-Medien.

Taylor Swift (34) hat mit ihrer "Eras Tour" die umsatzstärkste Welttournee aller Zeiten hingelegt und mehr als zwei Milliarden US-Dollar eingespielt. Einen Teil davon soll die Sängerin ihrer Crew zusätzlich zu ihren Gehältern an Boni gezahlt haben: insgesamt satte 197 Millionen US-Dollar (knapp 187 Millionen Euro), wie das US-Magazin "People" berichtet.

Alle Mitarbeiter sollen Prämien erhalten haben

Demnach habe der Superstar in den vergangenen zwei Jahren fast 200 Millionen Dollar an Prämien an alle ausgezahlt, die an ihrer "Eras Tour" mitwirkten – wie LKW-Fahrer, Caterer, Tänzer, Musiker, Instrumententechniker, das Merchandising-Team, die Beleuchtungs- und Tonabteilung, Produktionsmitarbeiter und -assistenten, Tischler, Sicherheitspersonal, Choreographen, Pyrotechniker, Friseure, Maskenbildner, Garderobenpersonal, Physiotherapeuten und Videoteam.

Damit hat Swift, die am 13. Dezember ihren 35. Geburtstag feiert, die Boni im Laufe der Tour noch kräftig erhöht. Im August 2023 war bekannt geworden, dass sie nach dem ersten nordamerikanischen Abschnitt mehr als 55 Millionen Dollar an ihr Team ausgezahlt hatte. Damals hieß es, allein jeder LKW-Fahrer habe zusätzlich 100.000 Dollar erhalten.

Tour-Abschluss nach 149 Konzerten

Am Sonntag, den 8. Dezember, beendete die Sängerin ihre "Eras Tour", die sie seit März 2023 in 19 Länder geführt hatte, im BC Place Stadium in Vancouver. Während des letzten Auftritts blickte sie zurück: "Wir sind um die ganze Welt getourt. Wir haben so viele Abenteuer erlebt. Es war das Aufregendste, Mächtigste, Elektrisierendste, Intensivste und Herausforderndste, was ich in meinem ganzen Leben je gemacht habe."

Nach der 149. und letzten "Eras"-Show bestätigte ihre Produktionsfirma "Taylor Swift Touring" der "New York Times", dass 10.168.008 Menschen die Tour besucht hätten – und dass insgesamt Tickets im Wert von 2.077.618.725 US-Dollar verkauft worden seien. Damit sei sie die meistverkaufte Tour aller Zeiten.

Ein weiterer Rekord in Swifts unglaublicher Karriere – und 2025 dürfte es erfolgreich weitergehen: Allein bei den Grammys am 2. Februar ist sie für sechs Preise nominiert, darunter für das "Album des Jahres" mit ihrem "The Tortured Poets Department".