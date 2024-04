"Unglaubliche Arbeitsmoral" Taylor Swifts Workout: So krass ist das Training des Stars

Core-Training und mehr: So hält Taylor Swift sich fit. (wue/spot)

SpotOn News | 19.04.2024, 23:40 Uhr

Taylor Swift hatte zuletzt mit einer umjubelten Tour und ihrem neuen Album zwar alle Hände voll zu tun, auf ein hartes Training hat sie offenbar trotzdem nicht verzichtet.

Dass Taylor Swift (34) alles andere als faul ist, dürfte die Sängerin in den vergangenen Monaten und Jahren oft genug gezeigt haben. Sie stellte zahlreiche musikalische Rekorde auf, räumte die wichtigsten Preise ab, hat gerade erst ihr elftes Studioalbum veröffentlicht und bereitet sich auch noch auf weitere Konzerte ihrer umjubelten "The Eras Tour" vor. Während all dem hat sie offenbar auch noch hart trainiert.

Video News

"Manche Menschen würden sich wahrscheinlich übergeben"

"Ihre Arbeitsmoral ist einfach unglaublich", schwärmt Kirk Myers im Gespräch mit der Zeitschrift "Vogue". Seit bald zehn Jahren soll er sich demnach um die Fitness der Sängerin kümmern. Das Programm Swifts sei "wirklich hart", erzählt er. "Manche Menschen würden sich wahrscheinlich übergeben oder sich auf den Boden legen müssen, wenn sie so wie sie trainieren würden."

Das Training für die "The Eras Tour", die Swift im Sommer 2024 für mehrere Konzerte auch nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz führt, sei komplett auf die Sängerin abgestimmt. Die beiden seien das Programm mit dem Mindset eines professionellen Athleten angegangen. "Wenn sie nicht auf Tournee ist, sind wir bis zu sechs Tage die Woche im Fitnessstudio, manchmal zwei Stunden am Tag", sagt Myers. Der Schwerpunkt liege hier auf Kraft, Conditioning und Core-Training, was unter anderem beim Tanzen und Singen helfe.

Aber auch während der gesamten Tour habe Swift trainiert, durchschnittlich zwei Mal in der Woche. Hier sei es mehr um Aufrechterhaltung gegangen und auch Erholungstechniken seien zum Einsatz gekommen. "Wenn Sie die Show gesehen haben, wissen Sie, wie körperlich anstrengend diese ist", führt Myers aus. "Stellen Sie sich vor, Sie machen das drei, vier Tage hintereinander und dann haben Sie endlich ein paar freie Tage und gehen trotzdem ins Fitnessstudio. Das ist Taylor."

Taylor Swifts neues Album

Alle, die es etwas gemütlicher mögen, können es sich mittlerweile endlich mit Swifts neuem Album auf der Couch bequem machen. "The Tortured Poets Department" ist am 19. April erschienen – mit einer Überraschung für die Fans. "'The Tortured Poets Department' ist ein geheimes DOPPELALBUM", verkündete Swift bei Instagram. "In den letzten zwei Jahren habe ich so viel gequälte Poesie geschrieben und wollte sie mit euch teilen. Hier ist also der zweite Teil von "TTPD: The Anthology". 15 zusätzliche Lieder."