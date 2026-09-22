Musik Teddy Swims kündigt neues Album ‚UGLY‘ und große UK-Tour für 2027 an

Teddy Swims - Isle of Wight 2026 - FAMOUS BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2026, 14:00 Uhr

Teddy Swims wird sein neues Album 'UGLY' am 22. Januar veröffentlichen. Das zutiefst persönliche Projekt wurde von seiner neuen Rolle als Vater und der damit einhergehenden Selbstreflexion geprägt.

Teddy Swims hat bestätigt, dass sein neues Album ‚UGLY‘ am 22. Januar erscheinen wird.

Gleichzeitig sprach er darüber, wie ihn seine neue Rolle als Vater verändert hat. Das Album entstand während einer Phase persönlicher Veränderungen. Der ‚Lose Control‘-Sänger hat sich im vergangenen Jahr intensiv damit auseinandergesetzt, welche Art von Künstler er sein möchte und welche Verantwortung mit der Vaterschaft einhergeht. Diese Selbstreflexion prägt auch ‚UGLY‘. Teddy beschrieb das Album als ein Projekt über Ehrlichkeit, Verletzlichkeit und den Druck, Erwartungen gerecht werden zu müssen.

Den Auftakt macht die neue Single ‚Perfect Man‘, ein düsterer Soul-Pop-Song, in dem Teddy die unrealistischen Ansprüche thematisiert, die er an sich selbst stellt. Im Zentrum steht die Idee, Perfektion loszulassen und die Fehler zu akzeptieren, die zum Menschsein gehören. Teddy – der mit seiner Ex-Partnerin Raiche Wright einen Sohn hat – erklärte: „‚Perfect Man‘ ist ein Song über Selbstvergebung. In meinem Leben habe ich mich selbst an einem völlig unrealistischen Maßstab gemessen. Ich war zu hart zu mir selbst.“

Auch die Verantwortung, die damit einhergehe, dass andere Menschen auf ihn angewiesen seien und zu ihm aufblickten, habe dazu beigetragen. „Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Unsicherheiten und Eigenheiten Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche sind“, ergänzte der Musiker. Mit dem Song und den Gesprächen rund um die Veröffentlichung wolle er Menschen dazu ermutigen, Erleichterung zu finden und eigene Schwächen nicht zu verstecken. „Das Schöne daran, nach Perfektion zu streben, ist zu wissen, dass wir sie niemals erreichen werden“, sagte er.

Ein Live-Performance-Clip von ‚Perfect Man‘ ist bereits verfügbar und gibt Fans einen ersten Eindruck von der musikalischen Stimmung des Albums. Parallel zur Veröffentlichung geht Teddy im Frühjahr 2027 auf große UK-Tour. Geplant sind unter anderem jeweils drei Konzerte in Manchester und London. Es ist eine seiner bislang größten Tourneen in Großbritannien.