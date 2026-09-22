Stars Teri Hatcher warnt Fans eindringlich vor Internet-Betrug

Teri Hatcher - FAMOUS - London - September - 2019 - Hitsville: The Making of Motown European premier BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2026, 11:00 Uhr

Teri Hatche macht ihre Fans auf eine fiese Betrugsmaschie im Netz aufmerksam.

Teri Hatcher warnt ihre Fans vor einem Betrüger, der sich online als sie ausgibt und Geld von ihren Anhängern verlangt.

Der ‚Desperate Housewives‘-Star wird in London als Miranda Priestly in ‚The Devil Wears Prada: The Musical‘ die Nachfolge von Vanessa Williams antreten. Für ihre Rolle ist Teri vorübergehend in die britische Hauptstadt gezogen. Die 61-Jährige ist außerdem seit Langem sehr aktiv in den sozialen Medien und teilt regelmäßig Nachrichten und Fotos mit ihren Fans. Nun wurde sie auf einen Troll aufmerksam, der versucht, ihre Anhänger mit einer gefälschten Einladung zu einer Veranstaltung rund um das Musical zu täuschen.

Auf Instagram veröffentlichte Teri einen Screenshot der Nachricht und stellte klar: „Jemand gibt sich als ich aus und schreibt Menschen an, um Geld für eine Veranstaltung rund um ‚The Devil Wears Prada: The Musical in London‘ zu verlangen.“ Eine solche Veranstaltung gebe es nicht. Sie würde niemals Geld oder persönliche Daten wie eine Kopie des Reisepasses verlangen. Auch auf dem Bild selbst warnte Hatcher ihre Follower vor dem Betrug und forderte sie auf, der Person kein Geld zu überweisen und keine persönlichen Informationen weiterzugeben.

Später meldete sich Teri erneut in den Kommentaren zu Wort, um ihre Follower auf den neuesten Stand zu bringen. „Es tut mir einfach so leid. Ich weiß nicht, warum Menschen so etwas tun“, gestand die Schauspielerin. „Ich schätze eure Geduld, während wir versuchen, das zu klären. Aber das bin nicht ich!“, betonte sie. Auch Teris Fans äußerten sich. Eine Person warnte die Darstellerin, dass offenbar auch auf X ein Account unter ihrem Namen existiere, der Fans zu Nachrichten über Meet-and-Greets auffordere.

Ein anderer schrieb: „Manche Menschen sind einfach miese Leute. Es tut mir leid, dass dir das passiert ist. Ich wünsche dir alles Gute für deine Show! Ich wünschte, ich könnte sie sehen, denn ich weiß, dass du großartig sein wirst!“ Eine dritte Person schilderte, sie habe persönliche Daten preisgegeben, glücklicherweise jedoch keine Bankdaten. Sie sei zunächst davon ausgegangen, dass es nach der Vorstellung von ‚The Devil Wears Prada‘ ein Meet-and-Greet geben würde. Teris erster Auftritt als Miranda Priestly findet am 20. Oktober statt. Die Schauspielerin wird die Rolle bis zum 6. Februar 2027 spielen.