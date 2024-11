Film ,Terrifier 3‘: Cineverse plant Dokumentation über den Slasher-Film

Art The Clown from Terrifier - Cineverse BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.11.2024, 11:00 Uhr

Cineverse soll an einer Dokumentation über den Blockbuster ,Terrifier 3‘ arbeiten.

Fans der Slasher-Trilogie können jetzt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Produktion des Films erhalten.

,Art Attack! The Dissection of Terrifier 3‘ wird am Anfang des nächsten Jahres auf der Streaming-Plattform Screambox veröffentlicht werden und den Fans einen Blick hinter die Kulissen der Produktion des Slasher-Projekts aus dem Jahr 2024 bieten. ,Art Attack‘ wird die Entwicklung und die Entstehung des Horrorfilms untersuchen und Interviews mit Produzent Phil Falcone und Regisseur Damien Leone sowie mit mehreren namentlich nicht genannten Darstellern bieten. Der dritte Teil der ,Terrifier‘-Reihe, ,Terrifier 3‘, erwies sich als großer Erfolg und hat seine Vorgänger übertroffen. Nach der Premiere des Films im Oktober konnte ,Terrifier 3‘ am Eröffnungswochenende über 18 Millionen US-Dollar einspielen und ist damit einer der erfolgreichsten Filme des Slasher-Genres. Mit Stars wie Alexa Blair Robertson, Lauren LaVera und David Howard Thornton dreht sich ,Terrifier 3‘ um die gewalttätige Rückkehr von Art the Clown an Weihnachten nach Miles County. Brandon Hill, Director of Acquisitions bei Cinverse, zeigte sich begeistert über die Dokumentation von 2025 und sagte in einem Gespräch mit ,Variety‘: „‚Art Attack!‘ ist ein außergewöhnlicher Einblick, wie Damien, Phil und das Team ‚Terrifier 3‘ auf ein neues Niveau des Horrors gebracht haben.“