Stars Terry Gilliam: Er genießt es, Trump und Musk beim Streiten zuzusehen

Terry Gilliam - The Beatles Get Back Screening - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2025, 18:00 Uhr

Terry Gilliam findet es fast amüsant, Donald Trump und Elon Musk dabei zuzusehen, wie sie „wie zwei Kinder auf dem Schulhof“ streiten.

Der Präsident der Vereinigten Staaten und sein früherer Freund gerieten kürzlich über einen Gesetzesentwurf aneinander und lieferten sich in den letzten Wochen gegenseitige Seitenhiebe im Netz.

Der ‚Monty Python‘-Star sagte nun gegenüber ‚Deadline‘, dass er das Spektakel amüsiert verfolgte: „Ich finde es fast unterhaltsam, Trump und Musk zuzusehen, wie sie sich streiten wie zwei Kinder auf dem Schulhof. Es sind der reichste Mann der Welt und der mächtigste Mann der Welt, die sich so benehmen.“ Erst in dieser Woche attackierte der 78-jährige Präsident seinen einstigen Freund und Berater, nachdem der Tech-Mogul seine Absicht erklärte, eine eigene Partei – die ‚America Party‘ – zu gründen.

Obwohl Terry das Ganze „faszinierend“ nannte, kritisierte er dennoch die Art, wie die Trump-Regierung mit dem Thema Migration umgehe. Er fügte hinzu: „Das ist irgendwie faszinierend und unterhaltsam, aber ich finde die Idee, all diese Leute aus Kalifornien zu vertreiben – aus ganz Amerika – unsinnig, denn das sind die Arbeitskräfte. Das wird den Amerikanern keine Jobs bringen. Wir brauchen Einwanderer. Dasselbe ist passiert, als Großbritannien Europa verließ.“

Der Filmemacher – geboren in Minnesota, aufgewachsen in Los Angeles und seit 1968 eingebürgerter Brite – betonte auch, dass er nicht wieder in den USA leben wolle, nachdem er 2006 seine Staatsbürgerschaft formell abgelegt hatte. „Ich war seit … wann auch immer das war … nicht mehr dauerhaft in Amerika – und ich habe es auch nicht vor. Ich glaube, Amerika befindet sich gerade in einer sehr schwierigen Lage, weil Trump und Co. wirklich außergewöhnlich sind.“

Am Wochenende verkündete Tesla-Chef Musk, dass er eine politische Partei gründen wolle, um den Menschen ihre „Freiheit zurückzugeben“. Er schrieb auf der Social Media Plattform X, die ihm gehört: „Mit einem Verhältnis von 2:1 wollt ihr eine neue Partei – und ihr sollt sie bekommen! Wenn es darum geht, unser Land mit Korruption und Verschwendung zu ruinieren, leben wir in einem Einparteiensystem, nicht in einer Demokratie. Heute wird die ‚America Party‘ gegründet, um euch eure Freiheit zurückzugeben.“ Der Präsident konterte auf seiner Plattform ‚Truth Social‘: „Es macht mich traurig, zu sehen, wie Elon Musk völlig ‚entgleist‘ – in den letzten fünf Wochen ist er im Grunde zu einem Zugunglück geworden. Er will sogar eine dritte Partei gründen, obwohl diese in den USA noch nie Erfolg hatte.“