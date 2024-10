Der Fluch hat wieder zugeschlagen Tessa Bergmeier und Jakob: Trennung bei „Sommerhaus der Stars“-Paar

Das "Sommerhaus der Stars"-Paar Jakob Morgenstern und Tessa Bergmeier hat sich getrennt. (eyn/spot)

SpotOn News | 26.10.2024, 15:39 Uhr

Tessa Bergmeier war mit ihrem Partner Jakob Morgenstern als Kandidaten-Paar in der aktuellen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen. Noch während der laufenden Ausstrahlung verkündet das Model nun allerdings die Trennung.

Ein weiteres Paar aus der aktuellen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" hat sich getrennt. Am Freitag (25. Oktober) gab Tessa Bergmeier (38) in ihrer Instagram-Story das Beziehungsende mit ihrem Partner Jakob Morgenstern (39) bekannt. "Ich habe mich von Jakob getrennt und das bleibt auch so", berichtete die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin.

Das Paar habe lange eine On-Off-Beziehung geführt, doch jetzt sei Bergmeier der Meinung, es "ist dann auch mal gut". Sie habe das Liebes-Aus bewusst noch vor dem bevorstehenden "Sommerhaus"-Wiedersehen am 26. November bekannt gegeben.

Auch der offizielle Instagram-Account der Show meldete sich bereits zu Wort. "Tessa Bergmeier und Jakob haben sich getrennt. Gründe für das Liebes-Aus haben die beiden bisher nicht genannt, an der Zeit im Sommerhaus habe es aber wohl nicht gelegen…", hieß es dort. Das bestätigte Bergmeier auch auf ihrer eigenen Seite.

Tessa Bergmeier und ihr Partner Jakob waren Teil der neunten Staffel der Realityshow, die seit dem 17. September bei RTL ausgestrahlt wird. In Folge fünf musste das heutige Ex-Paar nach einem Exit-Spiel als zweites die Promi-WG in Bocholt verlassen.

Zahlreiche "Sommerhaus"-Trennungen

Noch vor Bergmeier und Morgenstern mussten Sarah Kern (56) und ihr Partner Tobias Pankow (39) aus dem "Sommerhaus der Stars" ausziehen. Und tatsächlich ist auch dieses Paar inzwischen getrennt. Vor drei Wochen bestätigte die Ex-Frau von Designer Otto Kern (1950-2017), dass ihre Beziehung aufgrund der Entfernung in die Brüche gegangen sei. Während Kern auf Zypern und Malta lebt, ist Pankow in Berlin und Brandenburg zu Hause.

Mit ihren Trennungen reihen sich die beiden Paare in eine lange Liste ähnlicher Schicksale ein. Aufgrund der vielen Beziehungen, die nach der Teilnahme im Format zerbrachen, wird immer wieder vom "Sommerhaus"-Fluch gesprochen. "Wurden in Bocholt schon wieder zwei Herzen verflucht?", ist deshalb auch unter dem Beitrag der "Sommerhaus"-Instagram-Seite zu lesen.