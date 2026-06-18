Film ‚The Boroughs‘: Neue Serie der Duffer-Brüder nach einer Staffel abgesetzt

Matt and Ross Duffer at Gotham TV Awards - Getty - June 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2026, 14:00 Uhr

'The Boroughs', die Netflix-Science-Fiction-Serie, die von den Duffer-Brüdern als Executive Producer betreut wurde, wird keine zweite Staffel bekommen.

Die neue Serie der Duffer-Brüder, ‚The Boroughs‘, wurde nach nur einer Staffel abgesetzt.

Die ‚Stranger Things‘-Schöpfer Matt und Ross Duffer blieben für ihre nächste Netflix-Serie im Science-Fiction-Bereich, doch nun wurde berichtet, dass die Serie nicht für eine zweite Runde zurückkehren wird. Laut ‚Deadline‘ hat sich der Streamingdienst entschieden, keine zweite Staffel von ‚The Boroughs‘ zu produzieren, bei der die Brüder als Executive Producer fungierten.

Die Nachricht kommt überraschend, denn es soll Gespräche über eine Verlängerung gegeben haben, und ein Autorenraum für eine mögliche zweite Staffel war bereits eröffnet worden. Insider behaupteten zudem, dass zu einem Zeitpunkt sogar vorgeschlagen wurde, die zweite und dritte Staffel direkt hintereinander zu drehen.

‚The Boroughs‘, das von Jeffrey Addiss und Will Matthews geschaffen wurde, erhielt positive Kritiken, aber nur mäßige Einschaltzahlen – bei einem beträchtlichen Budget, das durch Spezialeffekte und eine Starbesetzung mit Namen wie Alfred Molina, Geena Davis und Alfre Woodard zustande kam.

Die offizielle Kurzbeschreibung der Serie lautete: „In einer scheinbar perfekten Rentnergemeinschaft inspiriert die monströse Begegnung eines trauernden Neuankömmlings ihn dazu, sich einer bunt zusammengewürfelten Gruppe unwahrscheinlicher Helden anzuschließen. Gemeinsam decken sie ein dunkles Geheimnis auf, das beweist, dass ihre ‚goldenen Jahre‘ gefährlicher sind – und sie selbst beeindruckender –, als irgendjemand erwartet.“

Unterdessen gilt die andere Netflix-Serie der Duffers, ‚Something Very Bad Is Going To Happen‘, die ebenfalls in diesem Jahr startete, als Miniserie und wird nicht fortgesetzt. Derzeit ist das einzige Projekt der Brüder bei Netflix das animierte Spin-off ‚Stranger Things: Tales From ’85‘. Anfang dieser Woche bestätigte Paramount, dass das mysteriöse nächste Projekt der Duffers am 3. November 2028 erscheinen wird. Es wird ihr erstes Projekt seit ihrem Abschied von Netflix nach einem Jahrzehnt sein, nachdem sie einen neuen exklusiven Vierjahresvertrag mit Paramount abgeschlossen haben, der Film-, Fernseh- und Streamingprojekte umfasst. Das Duo wird den Film schreiben und inszenieren, den das Studio als Eventfilm beschreibt. Details zur Handlung werden streng geheim gehalten.