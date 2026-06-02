Stars Duffer-Brüder fordern TV-Bosse auf, ‚Risiko statt Angst‘ zu wählen, um das nächste ‚Stranger Things‘ zu finden

Matt and Ross Duffer at Gotham TV Awards - Getty - June 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.06.2026, 11:00 Uhr

Die 'Stranger Things'-Showrunner sind Netflix dankbar für das Vertrauen, das ihnen entgegengebracht wurde.

Matt Duffer hat Verantwortliche aus der TV- und Filmbranche dazu aufgefordert, „Risiko statt Angst“ zu wählen und sich stärker auf originelle Ideen zu konzentrieren.

Der Showrunner von ‚Stranger Things‘, der die erfolgreiche Netflix-Science-Fiction-Serie gemeinsam mit seinem Bruder Ross Duffer entwickelte, schrieb, inszenierte und als ausführender Produzent betreute, erklärte, die Film- und TV-Industrie könne „eine Menge Geld verdienen“, wenn sie „neuen Stimmen“ mehr Raum gebe.

Bei der Entgegennahme einer Auszeichnung für sein Lebenswerk bei den Gotham TV Awards erklärte er: „Ich sage das zu jedem in diesem Raum, der irgendeine Form von Macht besitzt: Lasst uns Risiko statt Angst wählen. Lasst uns alles tun, um neuen Stimmen zu helfen, mutige persönliche Geschichten zu ermöglichen – und ihnen dann aus dem Weg gehen.“ Damit werde allen geholfen, argumentierte der 42-Jährige. „Erstens würde ich sagen: Das ist weniger Arbeit für euch. Und zweitens: Es wird euch eine Menge Geld einbringen. Aber am wichtigsten ist: Es wird zu coolerem Mist führen.“

Bevor die Duffer-Brüder mit ‚Stranger Things‘ ihren großen Durchbruch schafften, hatten sie weder im Fernsehen Regie geführt noch ein Projekt als Showrunner geleitet. Trotzdem bekamen sie für die erste Staffel nahezu freie Hand. Matt erinnerte sich: „Dieses Maß an Vertrauen gab uns das Selbstvertrauen und den Mut, den nächsten Schritt zu gehen. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist in dieser Branche sehr selten. Und in dieser Zeit endloser Daten und Algorithmen wirkt sie seltener denn je.“ Dieser Umstand bereite den Brüdern große Sorgen.

Matt zeigte sich jedoch ermutigt von der klaren Reaktion der Zuschauer. „Ich habe das Gefühl, dass junge Menschen uns sehr deutlich sagen, dass sie Hunger auf originelle Geschichten haben – ungefilterte persönliche Visionen, die nicht durch tausend kleine Eingriffe verstümmelt wurden“, erklärte er.

Sein Bruder Ross gab zu, dass ‚Stranger Things‘ für Netflix ein „verrücktes Risiko“ gewesen sei. Auf dem Papier habe das Projekt nur wenig Sinn ergeben. „Alles, was wir hatten, war ein Film, den Warner Bros. so wenig mochte, dass er nicht veröffentlicht wurde, und ein seltsames 50-seitiges Drehbuch mit Kindern in den Hauptrollen – aber nicht für Kinder. Niemand wollte es anfassen“, enthüllte er. Netflix-Manager Matt Thunell erkannte jedoch Potenzial und das Projekt landete schließlich auf dem Schreibtisch des damaligen Content-Chefs Ted Sarandos.