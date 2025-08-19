Musik The Cribs: Auf ihrem neuen Album ‚Selling A Vibe‘ entdecken sie die Popmusik für sich

Bang Showbiz | 19.08.2025, 09:00 Uhr

The Cribs überwinden ihre „Punkrock-Schuldgefühle“ und haben ihre Pop-Seite für sich entdeckt.

Die Indie-Band, die aus den Brüdern Gary, Ryan und Ross Jarman besteht, veröffentlicht am 9. Januar 2026 ihr neuntes Album ‚Selling A Vibe‘.

Sänger Ryan sprach jetzt über die Auswirkungen der Zusammenarbeit der Musikgruppe mit Patrick Wimberly von Chairlift, der zuvor bereits mit Künstlern wie Lil Yachty, Beyoncé und Ellie Goulding zusammengearbeitet hat. Ryan erklärte in einem Interview mit dem ‚NME‘-Magazin: „Wir hatten schon immer eine echte Pop-Seite in der Band und wir lieben Popmusik. Wir mochten schon immer Popmelodien und viele Pop-Elemente wie große Hooks und so weiter. Wir haben das oft – einfach aus Punkrock-Schuldgefühlen – verdrängt. Wir haben uns mehr auf die lautere Seite konzentriert.“ Jarman betonte, dass die Kollaboration mit Patrick dazu führte, dass die Künstler „ein gutes Set an Popsongs“ kreierten. Der Star sagte: „Als wir mit Patrick zusammenarbeiteten, hatten wir das Gefühl, ein gutes Set an Popsongs zu haben. Wir wollten mit ihm zusammenarbeiten, damit er daran arbeiten konnte, das auch zum Vorschein zu bringen.“ Dem Album geht die neue Single ‚Summer Seizures‘ voraus.