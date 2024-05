Stars The Crown: Neuverfilmung geplant?

The Crown Final Season Poster - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2024, 13:00 Uhr

Eine neue Version von ‚The Crown‘ wird in Betracht gezogen.

Die beliebte Netflix-Serie, die das Leben und die Regentschaft von Königin Elizabeth II. verfolgte, endete im Dezember 2023. Nun wird gemunkelt, ob der Streaming-Riese die Sendung wiederbeleben könnte, um über den skandalösen König Edward VII. zu berichten, der mehrere Affären gehabt haben soll. Anlass der Gerüchte ist der Erfolg des Films ‚Scoop‘, der Prinz Andrews umstrittenes ‚Newsnight‘-Interview aus dem Jahr 2019 zum Thema machte.

Ein Insider verriet der ‚TV Biz‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Das allgemeine Verständnis war, dass das königliche Drama zu schwinden schien, je näher es der modernen Zeit kam und mehrere Geschichten erzählte, mit denen so viele vertraut waren.“ ‚Scoop‘ habe aber gezeigt, dass es die Leute interessieren könnte, sich auf einen Moment in der Geschichte zu konzentrieren, anstatt über zehn Folgen mehrere Handlungsstränge zu erzählen. „Wenn sie dieses Muster wiederholen können, indem sie Prequels in kürzerer Form liefern, glauben sie, dass sie eine Erfolgsformel für eine neue Version von ‚The Crown‘ gefunden haben.“

‚Scoop‘, in dem Billie Piper als ‚Newsnight‘-Booker Sam McAlister und Rufus Sewell als der Herzog von York die Hauptrollen spielen, behandelt das ‚Newsnight‘-Interview des Royals, in dem er nach Verbindungen zu dem spät verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gefragt wurde. Rufus bestand kürzlich darauf, dass er Prinz Andrew „fair“ darstellen müsse. In einem Interview mit der Zeitung ‚Metro‘ sagte er: „Es ging darum, der Versuchung zu widerstehen, in die eine oder andere Richtung zu kippen. Mittendrin ein Mensch und Menschen sind eine seltsame Mischung. Menschen, die gute Dinge tun, können unangenehm sein. Menschen, die nett sind, können böse sein. Menschen, die schreckliche Dinge tun, können gute Dinge tun. Und Menschen, die großartige Dinge tun, können gelegentlich Schlechtes tun. Es ist durcheinander.“