Nachhaltigkeit steht im Fokus König Charles und Königin Camilla: Unter Jubel in Bordeaux empfangen Mit begeisterten Jubelrufen sind König Charles und Königin Camilla am Freitag in Bordeaux empfangen worden. Das britische Monarchen-Paar erwartet am letzten Tag der Frankreich-Reise ein abwechslungsreiches Programm.