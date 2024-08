Musik The Killers: Konzert gestoppt, um Rettungskräften zu helfen

The Killers - Brandon Flowers - Rachel Hendry PR - JULY24 - Photographer Chris Phelps BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2024, 10:00 Uhr

The Killers pausierten ihr Konzert, als ein Festivalbesucher einen „medizinischen Notfall“ hatte.

Brandon Flowers und Co. traten am 9. August beim Outside Lands Music and Arts Festival im Golden Gate Park in San Francisco auf. Dort unterbrachen sie ihren Auftritt, um die Mediziner auf die Notsituation eines Fans aufmerksam zu machen.

Der 43-jährige Sänger, der mitten im Song ‚Caution‘ war, ist in Fan-Videos auf Sociel Media zu hören, wie er sagte: „Sorry, Security, schaut euch das bitte an. Da hinten sind Leute, da geht etwas vor sich.“ Der Sprecher der Feuerwehr von San Francisco, Jonathan Baxter, sagte später: „Wenn man die Musik stoppt und die Menge informiert, wenn man die Ärzte ihre Arbeit machen lässt, ist das ein Vorteil für die Person, die den medizinischen Notfall erlebt, und in einigen Fällen kann es helfen, ein Leben zu retten.“

Die Band wird am Mittwochabend (14. August) im Colosseum in Las Vegas ihre ‚Hot Fuss‘-Residenz starten. Die Show wird ihr Debüt-Studioalbum feiern, das 2004 veröffentlicht wurde, und Brandon versprach den Fans, dass sie alle klassischen Songs des Albums erwarten können. Im ‚Smartless‘-Podcast sagte er: „Es sind 20 Jahre seit unserer ersten Platte vergangen und wir werden sie von vorne bis hinten spielen, und dann werden wir acht oder neun Singles machen.“ The Killers haben kürzlich ihre neueste Single ‚Bright Lights‘ veröffentlicht, die von Sin City und Martin Scorseses Krimi-Drama-Klassiker ‚Casino‘ aus dem Jahr 1995 inspiriert ist.