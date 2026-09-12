Musik The Killers waren Headliner – Musikfestival ‚Ocean Way‘ abgesagt

Brandon Flowers and The Killers July 2023 Hyde Park - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.09.2026, 22:00 Uhr

Die Premiere des Musikfestivals ‚Ocean Way‘ ist abgesagt worden.

Die Veranstaltung sollte am 26. und 27. September am Strand von Santa Monica in Kalifornien stattfinden und hatte unter anderem The Killers, Jack White, Olivia Dean und BLOND:ISH für das Line-up angekündigt. Grund für die Absage ist die starke Erosion entlang der Küste, die durch die jüngsten, einem Hurrikan entsprechenden Naturgewalten vor der Küste verursacht wurde. Nach Angaben der Stadt Santa Monica hatten die durch Hurrikan Marie ausgelöste Brandung sowie der Abfluss aus einem Regenwasserkanal am Labor-Day-Wochenende große Teile des Festivalgeländes abgetragen.

In einer Erklärung teilte die Stadt mit, dass der Strand die geplante Festivalproduktion und die erwartete Besucherzahl nicht mehr sicher aufnehmen könne. Da Aufbau und Bauarbeiten bereits in der kommenden Woche beginnen sollten, sei eine Absage „die einzig verantwortungsvolle Option“ gewesen. Gleichzeitig laufen bereits Planungen, ‚Ocean Way‘ 2027 doch noch nach Santa Monica zu bringen.

Die Brandung südlich des Piers hatte den Strand so stark verändert, dass der vorgeschriebene Sicherheitsabstand zur Küstenlinie um rund 29 Meter landeinwärts hätte verschoben werden müssen. Zusätzlich hatte sich der Abfluss aus dem Pico-Kenter-Regenwasserkanal durch das südliche Ende des Geländes gegraben, wodurch auch die südliche Begrenzung des Festivals um etwa 152 Meter nach Norden hätte verlegt werden müssen. Mitarbeiter der Stadt prüften nach eigenen Angaben unter anderem die Sandverhältnisse, die Zufahrt für Einsatzfahrzeuge, die Anforderungen für Aufbau und Anlieferung, Besucherströme, Gezeiten sowie die längerfristige Wetterlage. Der verbleibende Strand sei letztlich zu klein gewesen, um die geplante Infrastruktur sicher aufzubauen und Zehntausende Besucher zu empfangen.

Santa Monicas Bürgermeisterin Caroline Torosis zeigte sich enttäuscht. „Wir haben mehr als ein Jahr an diesem Festival gearbeitet“, sagte sie. Sie habe sich darauf gefreut, die Musik an den Strand zurückzubringen und die Veranstaltung gemeinsam mit der Gemeinde zu erleben. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass die Sicherheit Vorrang habe. „Die Brandung hat uns den Strand genommen, auf dem wir das alles geplant hatten“, erklärte Torosis. Zehntausende Menschen auf ein Gelände zu lassen, das nicht mehr sicher sei, komme nicht infrage. Die Bürgermeisterin betonte jedoch, dass die Zusammenarbeit mit Veranstalter Goldenvoice weitergehe. „Was nicht weggespült wurde, ist die Partnerschaft“, sagte sie. Goldenvoice sei vom ersten Tag an ein verantwortungsvoller Partner gewesen, und im kommenden Jahr solle die Show weitergehen.

Auch Melissa Ormond, Chief Operating Officer von Goldenvoice, unterstützte die Entscheidung der Stadt. Zwar teile man die Enttäuschung der Fans und Künstler, doch die Absage für 2026 sei unter den gegebenen Umständen richtig gewesen. Das Unternehmen sei fest entschlossen, 2027 nach Santa Monica zurückzukehren und das geplante Festivalerlebnis dann nachzuholen.