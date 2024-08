So nah ist der Trailer am Videospiel „The Last of Us 2“-Teaser: Das macht Jeffrey Wrights Rolle besonders

Wie geht es für ihn weiter? Pedro Pascal in der ersten Staffel von "The Last of Us". (smi/spot)

SpotOn News | 05.08.2024, 13:16 Uhr

Der erste Teaser zur zweiten Staffel von "The Last of Us" ist da. Der Clip erlaubt uns einen ersten Eindruck von Ellies Tattoo und zeigt einen "Kevin - Allein zu Haus"-Star als neue Figur. Eine ganz besondere Bedeutung für Fans der Computerspielvorlage hat der Auftritt von Jeffrey Wright.

Fans von "The Last of Us" müssen noch bis 2025 auf die zweite Staffel der Endzeitserie warten. Doch nun hat der Streamingdienst HBO Max via Instagram den ersten Teaser aus den neuen Folgen veröffentlicht. Und der setzt gleich mal einen emotionalen Tonfall für die nächste Season.

Erste Bilder von Ellies Tattoo

"Hast du ihr weh getan", fragt eine ältere Dame Joel Miller (Pedro Pascal, 49). Damit meint sie natürlich Ellie (Bella Ramsey, 20), die im kurzen Teaser schreiend zu sehen ist. "Nein, ich habe sie gerettet", antwortet Joel. Eine Träne rollt dabei seine Wange herunter.

Ansonsten bekommen wir zum ersten Mal Bewegtbilder von dem Tattoo auf Ellies vernarbtem Arm zu sehen. Vorher hatten es nur inoffizielle Bilder vom Set gezeigt. Die Tätowierung in der Serie unterscheidet sich von der in der Videospielvorlage. Äußerst originalgetreu zeigt sich hingegen die Kameraeinstellung, die den Teaser eröffnet. Sie stellt die Tanzszene zu Beginn des 2020 erschienenen Games "The Last of Us Part II" eins zu eins nach. Die Fans des Spiels feiern in ihren Kommentaren bei Instagram die Werktreue.

Catherine O'Hara und Jeffrey Wright als prominente Neuzugänge

Die Frau aus dem Teaser wird übrigens von Catherine O'Hara (70) gespielt. Die Darstellerin, die unter anderem als Mutter in den "Kevin allein…"-Filmen bekannt ist, spielt in der zweiten Staffel eine kleine Rolle. Welche genau, haben die Macher noch nicht verkündet. Der Trailer lässt vermuten, dass ihre Figur keine aus dem Videospiel ist.

Seine Premiere im Teaser feiert auch Jeffrey Wright (58). Der "The Batman"-Darsteller, der dieses Jahr für "Amerikanische Fiktion" seine erste Oscar-Nominierung erhielt. Wright spielt anders als (höchstwahrscheinlich) O'Hara eine Rolle, die den Gamern wohlbekannt ist: Isaac Dixon. Damit nicht genug: Jeffrey Wright lieh dem Anführer einer Miliz im Spiel seine Stimme. Mehr Werktreue und Fan-Service geht nicht.