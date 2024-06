Sieben neue Episoden „The Last of Us“: Die zweite Staffel wird kürzer

Pedro Pascal als Joel in "The Last of Us". (hub/spot)

SpotOn News | 06.06.2024, 08:55 Uhr

Die zweite Staffel der Serie "The Last of Us" wird kürzer als die erste. Das könnte für die Fans der TV-Show aber auch von Vorteil sein.

"The Last of Us" geht mit weniger Folgen als von Fans erhofft weiter. Aber es gibt auch gute Nachrichten für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Schöpfer und Showrunner der Serie, Craig Mazin (53) und Neil Druckmann (45), verrieten dem US-Branchenportal "Deadline", dass die zweite Staffel der HBO-Show aus sieben Episoden bestehen werde. Zugleich stellen sie aber weitere Staffeln in Aussicht.

Die Zuschauer könnten beruhigt sein, sagte Mazin. Dass die kommende Staffel etwas kürzer sei als die erste, liege nicht daran, "dass wir uns weniger Zeit nehmen, um die Geschichten zu erzählen, sondern daran, dass wir uns mehr Zeit nehmen wollen". Er fügte hinzu: "Die Geschichte, die wir erzählen, ist viel größer als die Geschichte von Staffel eins." Es werde mehr passieren, was viel schwieriger zu produzieren sei, so der Showrunner. "Aber wir wollen, dass sich jede Episode wie ein eigener Blockbuster anfühlt, um ehrlich zu sein."

Staffel drei und vier sollen kommen

Die erste Staffel der Serie "The Last of Us", die auf der gleichnamigen Videospielserie basiert, wurde im Januar 2023 veröffentlicht. Das Storymaterial, das die Macher der Show aus Teil zwei des Spiels erhalten haben, sei viel umfangreicher als das Storymaterial des ersten Spiels, erklärte Mazin in dem "Deadline"-Interview. "Daher mussten wir von Anfang an herausfinden, wie wir die Geschichte über mehrere Staffeln hinweg erzählen können." Weiter sagte er: "Wenn man das tut, sucht man nach natürlichen Haltepunkten", in Staffel zwei sei dieser nach sieben Episoden gekommen.

Danach könnte es mit weiteren Staffeln weitergehen. "Wir haben das Gefühl, dass Staffel drei mit ziemlicher Sicherheit deutlich größer ausfallen wird – solange die Leute weiter zuschauen und wir mehr Fernsehen machen können. Und in der Tat könnte die Geschichte Staffel vier erfordern."

Zuletzt berichtete "Deadline" auch, dass zum Cast der postapokalyptischen HBO-Serie der besonders aus der Sci-Fi-Show "Westworld" bekannte Jeffrey Wright (58) hinzukommt.

Die Premierenstaffel der Computerspiel-Adaption "The Last of Us" erwies sich für den US-Premiumkabelkanal HBO Anfang letzten Jahres als großer Erfolg. Viele Fans der Vorlagenspiele liebten die Serie ebenso wie Neueinsteiger. Die ehemaligen "Game of Thrones"-Stars Pedro Pascal (49) und Bella Ramsey (20) verkörpern die Hauptfiguren Joel und Ellie. Staffel zwei wird im Laufe des kommenden Jahres erwartet.