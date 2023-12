Uwe Ochsenknecht weiterhin dabei „The Masked Singer“: Jenke von Wilmsdorff ist die Marsmaus

Jenke von Wilmsdorff in seinem Marsmaus-Kostüm (dr/spot)

SpotOn News | 03.12.2023, 08:48 Uhr

Die Marsmaus ist raus! Der TV-Journalist Jenke von Wilmsdorff wurde bei der neuesten Folge der ProSieben-Show "The Masked Singer" enttarnt. Uwe Ochsenknecht, der letzte Woche als Kiwi unfreiwillig sein Gesicht zeigte, ist weiterhin mit von der Partie.

In der dritten Folge der achten Staffel der ProSieben-Show "The Masked Singer" musste erneut ein prominenter Teilnehmer die Show verlassen. Die Marsmaus wurde zuvor vom Rateteam einstimmig enttarnt: Jenke von Wilmsdorff (58) steckte unter dem putzigen Plüschkostüm. Der Journalist performte in der aktuellen Folge als außerirdisches Tierchen mit Astronautenhelm den Song-Klassiker "Let me entertain you" von Robbie Williams (49) – und überzeugte nicht gerade mit perfektem Gesang. Allerdings legte die Marsmaus eine starke Performance bei ihrem Abschiedsauftritt aufs Parkett und riss damit sowohl Publikum als auch Rateteam mit.

Die Jury bestand an diesem Abend aus den Gästen Alec Völkel (51) und Sascha Vollmer (51) von The BossHoss sowie dem festen Rateduo Ruth Moschner (47) und Alvaro Soler (32). Alle vier einigten sich kurz vor der Demaskierung auf Jenke von Wilmsdorff als heißesten Tipp, obwohl der in der ersten Folge sogar noch selbst als Gast auf der Seite des Rateteams in der Show saß. Doch auch diese neuartige Verwirrungstaktik der Macher ließ die vier Jury-Mitglieder nicht von ihrer Idee abkommen. Und am Ende sollten sie auch Recht behalten.

Jenke von Wilmsdorff sagte nach seiner Demaskierung, dass es sich bei seiner Teilnahme um "das lustigste Experiment" gehandelt habe. Zudem hatte er eine gehörige Portion gesunde und realistische Selbsteinschätzung im Gepäck: "Gesang ist nicht meine größte Stärke, aber es macht Spaß." Auch im ProSieben-Interview in der Aftershow zeigte sich von Wilmsdorff von seiner Teilnahme begeistert: "Ich bin froh, dass ich hier zwei geile Runden mitmachen durfte."

Uwe Ochsenknecht als Kiwi ist weiterhin dabei

Überraschenderweise ist ein Promi, der unfreiwillig in der vergangenen Woche enttarnt worden war, weiterhin am Start: Uwe Ochsenknecht (67) verrutschte in der zweiten Folge der aktuellen Staffel als Kiwi seine Maske und offenbarte damit sein unverwechselbares Gesicht. Er performte "Danger Zone" von Kenny Loggins (75) und kam damit eine Runde weiter.

Von Wilmsdorff ist der dritte Prominente, der offiziell enttarnt wurde. Nach der ersten Folge wurde Sängerin Katja Ebstein (78) als Okapi enttarnt, in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass sich Model Eva Padberg (43) unter dem Feuerlöscher-Kostüm befand.