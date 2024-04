Vanessa Mai als Mysterium „The Masked Singer“: Nazan Eckes war Robodog

Nazan Eckes und Matthias Obdenhövel bei "The Masked Singer". (mia/spot)

SpotOn News | 28.04.2024, 00:09 Uhr

Bei "The Masked Singer" wurde am Samstagabend Nazan Eckes als Robodog entlarvt, während andere Masken weiterhin Rätsel aufgeben. Vanessa Mai sorgte als das Mysterium der Woche für einen stimmungsvollen Höhepunkt.

In der vierten Show von "The Masked Singer" machten sich Rick Kavanian (53) und Palina Rojinski (39) mit Hilfe von "Taff"-Moderatorin Viviane Geppert (32) am Samstagabend auf ProSieben ans Promi-Rätselraten. Diesmal mit noch mehr Hinweisen und mehr Auftritten.

Video News

Robodog wurde diese Woche demaskiert und entpuppte sich – genau wie die Jury und die Zuschauer einstimmig beschlossen hatten – als Moderatorin Nazan Eckes (47). "Palina, du hast es von Anfang an gewusst!", ärgerte sie sich, nachdem die Maske gefallen war. Und weiter: "In diesem Kostüm sind glaub ich 100 Grad und es riecht wie ein alter Turnschuh und mir lief die Suppe runter – aber es hat unglaublich Spaß gemacht." Zuvor hatte der Kuschelhund mit zwei überdimensionalen Huskys "Crush" von Jennifer Paige (50) und eine Bollywood-Version von Ed Sheerans (33) "Shape Of You" aufgeführt.

Die Auftritte der anderen Masken

Der Flip Flop hatte sich letzte Woche verdoppelt – hier stehen mit Flip und Flop also zwei Promis auf der Bühne. Gemeinsam sangen sie "Beggin", das Maneskin 2017 wieder in die Charts gebracht hatten. Als neue Tipps gab es eine Goldene Henne und einen Smiley. Palina blieb bei ihrer Vermutung, den Lochmann-Brüder (25). Von der Zwillings-Theorie hielt Geppert nichts. "Ich sehe da zwei kleine, freche Jungs, die Freunde sind", befand sie und tippte auf Nico Santos (31) und Álvaro Soler (33).

Der Floh war bei seiner ersten Performance am Samstag solo unterwegs – ohne Schnecki, auf der er bisher immer geritten war. Das Lied "That's What Friends Are For" widmete er seiner besseren, unteren Hälfte. Als zweiten Song führte der Floh Abba in einer Hard-Rock-Version auf. Die neuen Hinweise: die Kathedrale von Palma, eine Schultafel und ein Zollstock. Kavanian dachte an Esther Schweins (54), Geppert wagte gar, auf Katja Riemann (60) zu hoffen. Und Rojinski blieb wegen einer wilden Theorie, die mit einem Auftritt als Möhre auf Mallorca zu tun hat, bei ihrer Vermutung von letzter Woche, Mirja Boes (52).

Zu Elgonias Hinweistafel gesellten sich diesmal eine rothaarige Perücke, Frankfurter Würste und eine goldene Kamera. Auf der Bühne performte sie erst Madonnas (65) "Hung Up" inklusive Choreografie und anschließend "If I Could Turn Back Time" von Cher (77) als Ballade. Der Verdacht auf ein No-Angels- oder Monrose-Mitglied unter der Maske verhärtete sich durch die Stimmgewalt der Frühlingsbotin erneut. Nur Kavanian plädiert weiterhin für Juliette Schoppmann (44).

Das Krokodil sorgte mit seinen neuen Hinweisen, darunter ein doppeltes Krokodil, nicht gerade für mehr Klarheit. "Ich bin komplett verwirrt nach den Indizien", sagte Rojinski. "Wild Boys" von Duran Duran führte das Reptil mit Tänzern und Pom Poms auf. Geppert pendelte bei dem Auftritt zwischen Bewunderung und Angst und schmiss sogar den Namen Thomas Gottschalk (73) in den Ring. Rojinski widersprach sofort: "Der Thomas kann sich nicht so agil bewegen." Kavanian brachte mit Nino de Angelo (60) eine ganz neue Person in die Runde.

Das Mysterium der Woche: Vanessa Mai

Das Mysterium war auch in der vierten Show wieder dabei. Auf der Bühne performte die Wechselmaske, unter der sich jede Woche ein neuer Promi verbirgt, Beyoncés (42) "Texas Hold 'Em" mit sicherer Stimme und viel Hüftschwung. Kavanian scherzte: "Für mich ist der Fall klar: Wincent Weiss." Rojinski tippte auf Vanessa Mai (31), die auch der Nummer-1-Tipp von den Zuschauenden war – und richtig.