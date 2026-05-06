Musik The Mavericks stellen zwei neue Sänger für erste Tour nach Raul Malos Tod vor

Raul Malo performs with The Mavericks at London's Hammersmith Apollo - Avalon - March 2015 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2026, 11:00 Uhr

The Mavericks stellen zwei neue Sänger für erste Tour nach Raul Malos Tod vor.

Die The Mavericks ehren ihren verstorbenen Frontmann Raul Malo nur wenige Monate nach seinem Tod mit einer besonderen Tour.

Die Band, deren Sänger im Dezember 2025 im Alter von 60 Jahren nach einem Kampf gegen Darmkrebs starb, geht wieder auf Tour. Mitbegründer Robert Reynolds kehrt zurück, während die Gastsänger James Otto und Emily West nach überzeugenden Auftritten bei zwei Tribute-Konzerten Ende vergangenen Jahres Teil der Show werden. In einem Statement gegenüber ‚Rolling Stone‘ sagte Schlagzeuger und Mitgründer Paul Deakin: „Sie haben beide Auftritte hingelegt, die Standing Ovations bekommen haben. Dazu kommt ihre Liebe und ihr Respekt für Raul. Deshalb waren sie unsere erste Wahl für diese erste Etappe der ‚The Music Lives On Tour‘.

Die Besetzung wird durch Gitarrist Eddie Perez und Keyboarder Jerry Dale McFadden ergänzt. Die Tour startet im Juli mit zwei Konzerten in Kansas City und führt anschließend unter anderem nach Austin, Orlando und Milwaukee, bevor sie im November in Madison endet.

Malo war erstmals im Juni 2024 an Darmkrebs erkrankt. Zwei Monate später wurde bei ihm zusätzlich eine leptomeningeale Erkrankung diagnostiziert, bei der sich der Krebs auf die Hirn- und Rückenmarkshäute ausgebreitet hatte. Nach seinem Tod schrieb die Band auf Instagram: „Jeder, der das Glück hatte, Raul zu kennen, wusste, dass er eine außergewöhnliche Persönlichkeit mit ansteckender Energie war. Über eine Karriere von mehr als drei Jahrzehnten hat er Millionen Menschen weltweit begeistert.“ Sein „Geist werde für immer weiterleben – im Himmel und auf der Erde durch seine Musik, Freude und sein Licht“. Der Ticketverkauf für die Tour beginnt am 8. Mai.