Neben Aniston und Witherspoon „The Morning Show“: Marion Cotillard ist der neue Star der Serie

Marion Cotillard soll zum "The Morning Show"-Cast stoßen. (hub/spot)

SpotOn News | 06.06.2024, 07:42 Uhr

Jennifer Aniston und Reese Witherspoon bekommen hochkarätige Verstärkung in "The Morning Show": Marion Cotillard soll für die neue Staffel der Serie vor der Kamera stehen.

Die Serie "The Morning Show" hat einen berühmten Neuzugang für die vierte Staffel angekündigt: Marion Cotillard (48) wird für die Apple TV+-Show vor der Kamera stehen. Die Oscarpreisträgerin dreht damit zusammen mit den Hollywoodstars Jennifer Aniston (55) und Reese Witherspoon (48), die die beiden Hauptrollen spielen. Außerdem mit dabei waren zuletzt Billy Crudup (55), Mark Duplass (47), Nestor Carbonell (56), Karen Pittman (38), Greta Lee (41), Jon Hamm (53) und Nicole Beharie (39).

Video News

In "The Morning Show" geht es um die beiden Star-Moderatorinnen des Senders UBA, Alexandra "Alex" Levy (Jennifer Aniston) und Bradley Jackson (Reese Witherspoon) und die Geheimnisse, Machtspiele, Verbrechen und Intrigen im Sender.

Auf welcher Seite steht Marion Cotillard?

Marion Cotillards Rolle könnte das Nachrichtenteam des fiktiven Senders von Alex und Bradley weiter durcheinanderwirbeln. Sie wird die Figur Celine Dumont spielen, die laut "Variety" als "clevere Unternehmerin aus einer traditionsreichen europäischen Familie" beschrieben wird. Ob sie den beiden Moderatorinnen wohlgesonnen ist, bleibt noch ein Geheimnis. Auch ob alle Stars der dritten Staffel für die neuen Folgen zurückkehren, ist unklar. Der von Jon Hamm gespielte Paul Marks, Tech-Milliardär und Alex Bradleys Liebhaber, wurde in Staffel drei bei seinen Übernahmeplänen erst einmal ausgebootet…

Dafür ist Marion Cotillard bekannt

Marion Cotillard hat bisher in ihrer Karriere nur wenige TV-Rollen gespielt. Für "La Vie En Rose" gewann der französische Star 2008 den Oscar als beste Schauspielerin. In der gleichen Kategorie war sie 2015 für "Zwei Tage, eine Nacht" nominiert. Zu ihren weiteren bekannten Filmen gehören beispielsweise "Die Frau im Mond" (2016), "Macbeth" (2015), "Midnight in Paris" (2011), "The Dark Knight Rises" (2012) oder "Inception" (2010).