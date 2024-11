Musik The Pogues: Erfolg von ,Fairytale Of New York’ in den Weihnachtscharts war ihnen nicht wichtig

Shane MacGowan and The Pogues Nov 2009 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2024, 16:00 Uhr

Die Band „hat es nicht gestört“, dass es der Hit nicht auf den ersten Platz der Weihnachtscharts schaffte.

Die The Pogues „hat es nicht gestört“, dass es ,Fairytale Of New York‘ nicht auf den ersten Platz der Weihnachtscharts schaffte.

Fans starteten eine Kampagne, damit der Weihnachtsklassiker der Band aus dem Jahr 1987 mit Kirsty MacColl Platz eins erreicht, nachdem Frontmann Shane MacGowan im letzten Jahr gestorben war, aber die Bandmitglieder Jem Finer und Spider Stacy finden nicht, dass die Ballade dadurch weniger bedeutet, dass sie nicht die Charts anführte.

Finer erzählte in einem Gespräch mit ,NME‘: „Nein, das hat uns nicht gestört. Das war eher eine Sache der Plattenfirma. Das bedeutet nichts.“ Und Stacy fügte hinzu: „Das braucht es nicht. Dass ,Fairytale of New York‘ nicht auf Platz eins ist, ist ein bisschen so, als ob weder (die gefeierten Fußballer) Johan Cruyff noch George Best eine Weltmeisterschaft gewonnen hätten!“ Shane war im November 2023 im Alter von 65 Jahren verstorben und Finer hatte bei seiner mit Stars gespickten Beerdigung in Dublin über die „extremen“ Emotionen nachgedacht, die die ,Dirty Old Town‘-Musiker durchlebten. Der 69-jährige Künstler verriet: „Wir haben alle möglichen Emotionen durchlebt. Es war extreme Traurigkeit, aber dann auch ein Hochgefühl, das man nur dann empfinden kann, wenn man in diesem Zustand extremer Trauer ist. Der Geist von Shane war sehr präsent – ​​auch wenn er zu spät kam! Er ist definitiv mit dabei gewesen. Es war anders als jeder Gottesdienst, bei dem ich je gewesen bin.“ Unterdessen hatte Stacy „riesige“ irische Bands wie Fontaines D.C. und das Rap-Trio Kneecap gelobt.