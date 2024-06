Stars The Rock: Verletzung beim Dreh

Dwayne Johnson - Rampage premiere, Los Angeles April 4 2018 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2024, 15:38 Uhr

Dwayne Johnson hat sich am Set seines neuen Films eine Verletzung zugezogen.

Dwayne ‚The Rock‘ Johnson hat sich während der Dreharbeiten zu ‚The Smashing Machine‘ am Ellenbogen verletzt.

Der 52-jährige Schauspieler verkörpert in dem kommenden Biopic den zweifachen UFC-Champion Mark Kerr. Die Arbeit am Set verlangt Johnson dabei laut eigener Aussage einiges ab. Nach Drehende blieb der Filmstar kürzlich mit einer riesigen Beule am Arm zurück, von der er auch seinen Social-Media-Followern berichtete. Auf Instagram präsentierte The Rock seine Ellenbogenverletzung in einem kurzen Videoclip und erzählte: „Ich wurde heute in unseren Szenen ziemlich doll zusammen geschlagen. Vielleicht ist es eine Weichteilschwellung, mal sehen. Aber der Schmerz fühlt sich ziemlich gut an. Alles gut. Wenn dein Film ‚The Smashing Machine‘ heißt, dann wirst du auf jeden Fall zerquetscht. Schaut euch diese Beule an. Es sieht aus, als hätte ich eine Melone an der Unterseite meines Ellenbogens.“

Für den Hollywoodstar, der vor seiner Filmkarriere als professioneller Wrestler unterwegs war, sind Verletzungen alles andere als ein Novum. „Aber alles ist gut. Bis es nicht mehr gut ist. Ich erinnere mich, dass mein alter Herr, Gott hab ihn selig, immer sagte: ‚Ein Tag ohne Schmerz ist wie ein Tag ohne Sonnenschein, Junge!‘“ scherzt Johnson abschließend.