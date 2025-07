Stars ‚The Testaments‘ soll auch für Neulinge offen sein

Bang Showbiz | 16.07.2025, 14:00 Uhr

Zuschauer der Nachfolger-Show von 'The Handmaid's Tale' müssen das Original nicht zwingend gesehen haben.

Keine Vorkenntnisse von ‚The Handmaid’s Tale‘ nötig: ‚The Testaments‘ soll auch für Neulinge offen sein

Die Erfolgsserie ‚The Handmaid’s Tale‘ endete im Mai nach sechs Staffeln, doch das Franchise geht weiter mit einer Adaption von Margaret Atwoods Roman ‚Die Zeuginnen‘ aus dem Jahr 2019, der bereits vor sechs Jahren offiziell angekündigt wurde. In einem Update zur kommenden Hulu-Serie erklärte Craig Erwich, Präsident der ‚Disney Television Group‘ (zuständig für ABC und Hulu Originals), gegenüber ‚Deadline‘: „Wir sind sehr zufrieden mit ‚The Testaments‘. Es ist definitiv eine andere Perspektive auf diese Welt, aber ich denke, es wird sowohl für Fans von ‚Handmaid’s‘ befriedigend sein als auch neue Zuschauer ansprechen.“

Obwohl die neue Serie ebenfalls in der fiktiven Stadt Gilead spielt, steigt die Handlung nach den Ereignissen von ‚The Handmaid’s Tale‘ ein. Im Mittelpunkt stehen drei Frauen: Aunt Lydia (abermals gespielt von Ann Dowd), Daisy (verkörpert von Lucy Halliday) und Agnes (Chase Infiniti), die Tochter von Junes Tochter – also eine zentrale Figur aus dem Erbe von Elisabeth Moss’ Charakter. Gemeinsam decken sie die Wahrheit über das totalitäre Regime in Gilead auf – und die Menschen, die sich dagegen auflehnen. ‚Handmaid’s‘-Hauptdarstellerin Elisabeth Moss kehrt als ausführende Produzentin zurück, doch ob sie ihre Rolle als June auch vor der Kamera wieder aufnimmt, ist bisher unklar.

Unterdessen betonte Craig Erwich, dass Disney sehr stolz auf ‚The Handmaid’s Tale‘ sei, obwohl die Serie in diesem Jahr nur eine einzige Primetime-Emmy-Nominierung erhielt. Cherry Jones, die 2019 einen Emmy für ihre Rolle als Holly Maddox gewann, ist für 2025 erneut in der Kategorie ‚Beste Gastdarstellerin in einer Dramaserie‘ nominiert. In anderen Kategorien ging die Serie dagegen leer aus. Erwich dazu: “‚The Handmaid’s Tale‘ wird am besten durch die Reaktion des Publikums auf die finale Staffel beurteilt – und die war überwältigend positiv, begeistert, erfüllt. Es ist eine Serie, auf die wir sehr stolz sind.“