Musik The Weeknd: Album-Veröffentlichung verschoben

The Weeknd - Cannes Film Festival 2023 - avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.01.2025, 11:00 Uhr

The Weeknd hat die Veröffentlichung seines Albums verschoben und ein Konzert in Kalifornien abgesagt, „aus Respekt“ für die von den Waldbränden in Los Angeles Betroffenen.

Der 34-jährige Singer-Songwriter, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, sollte sein neues Album ,Hurry Up Tomorrow‘ eigentlich am 24. Januar veröffentlichen, doch nun wird es erst am 31. Januar erscheinen. Außerdem sollte er am 25. Januar im Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien, auftreten, doch dieser Auftritt wurde nun gestrichen.

The Weeknd schrieb auf Instagram: „Aus Respekt und Sorge um die Menschen im Los Angeles County sage ich das Rose Bowl Konzert ab, das ursprünglich für den 25. Januar geplant war. Diese Stadt war schon immer eine tiefe Quelle der Inspiration für mich, und meine Gedanken sind bei allen, die in dieser schwierigen Zeit betroffen sind. In Anbetracht dessen habe ich auch beschlossen, die Veröffentlichung meines Albums auf den 31. Januar zu verschieben.“ The Weeknd hat seinen Fokus auf die „Unterstützung der Erholung“ der kalifornischen Gemeinden und die Hilfe beim „Wiederaufbau“ verlagert. Er fügte hinzu: „Mein Fokus liegt weiterhin darauf, die Erholung dieser Gemeinden zu unterstützen und ihren unglaublichen Menschen beim Wiederaufbau zu helfen. In Liebe, Abel.“

Der Rose Bowl wird derzeit als Notfallzentrum für die Polizei und Feuerwehr von Pasadena genutzt.