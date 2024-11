Musik The Weeknd: Rührender Post zum Tod von Quincy Jones

05.11.2024

The Weeknd hat seine Fans daran erinnert, wie wichtig sein „Idol“, der verstorbene Quincy Jones, für die „Struktur“ seiner Musik war.

Der ,Blinding Lights’-Hitmacher nutzte die sozialen Medien, um den Plattenproduzenten zu „feiern“, der am Sonntag (03. November) im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Er teilte ein Vorwort, das er für Quincys Autobiografie ,12 Notes on Life and Creativity’ aus dem Jahr 2022 geschrieben hat.

Auf X schrieb er: „Meine Fans wissen, wie wichtig Quincy für die Struktur meiner Musik war. Ich hatte die Gelegenheit, ein Vorwort zu seinem Buch zu schreiben und habe versucht, einzufangen, was er mir als Mensch bedeutet hat. Lasst uns heute sein Leben feiern.“ In einem Teil des Vorworts, in dem The Weeknd Quincy als „Q“ bezeichnet, schreibt er: „Q war in jeder Hinsicht mein Idol, und ich habe versucht, jeden Hinweis auf seine Größe aufzusaugen, den er hinterlassen hat. Ich hatte das Gefühl, ihn zu kennen, weil ich praktisch alles über ihn und seine Arbeit wusste, aber wir hatten uns noch nicht persönlich getroffen.”

Dem Sänger blieb vor allem eine Begegnung 2015 in Las Vegas im Gedächtnis. Dort saß Quincy in einer seiner Shows im Drai’s Nightclub. „Ich war so sehr darauf konzentriert, ihn zu treffen (der Grund, warum ich überhaupt Musik mache), dass ich kaum bemerkte, dass auf der anderen Seite der Bühne Fans saßen, die meinen Namen riefen und versuchten, meine Aufmerksamkeit zu erregen.“ Er fügte hinzu: „Das erste, was Q mir sagte, als ich ihn ansprach, war: ,Geh zu deinen Fans. Mach Fotos und gib ihnen Autogramme. Ich werde nachher immer noch hier auf dich warten. Sie sind wichtiger.’ Von all den Lektionen, die ich durch seine öffentlichen Interviews oder stundenlanges Zuhören bei seinen Produktionen gelernt habe, erwies sich diese eine Anweisung als die wichtigste. In diesem Moment lehrte er mich etwas, das ich nie vergessen werde. Nichts ist wertvoller als die Menschen um mich herum, und etwas zurückzugeben ist immer besser, als etwas zu bekommen. Also Q, ich danke dir. Danke für alles, was du mir öffentlich beigebracht hast, und alles, was du mir durch deine Worte und Taten beigebracht hast.“