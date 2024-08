Musik The Weeknd veröffentlicht Trailer zu seiner neuen Musik

06.08.2024

The Weeknd hat einen neuen Musiktrailer mit seinen Fans geteilt.

Nachdem Abel Tesfaye seine Anhänger vor kurzem mit einer zweiminütigen Vorschau auf seine neue Musik begeistert hatte, veröffentlichte er einen Clip eines animierten kleinen Jungen, der sich scheinbar verlassen draußen im Garten eines leeren Hauses bei einem Gewitter aufhält.

Der ‚Blinding Lights‘-Hitmacher teilte den neuen Trailer auf seinen Social-Media-Plattformen und schrieb im Untertitel zu dem Clip: „Unvorbereitete Gewissheit …“ Von einem einmaligen Konzert in São Paulo in Brasilien, bei dem der 34-jährige Musiker seine brandneue Musik vorstellen wird, die sich von seiner ‚After Hours Til Dawn Tour‘ von 2022 und 2023 unterscheiden wird, hatte der ‚Die For You‘-Star vor kurzem einen Trailer gepostet, den er unter Berufung auf das Zitat des deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche aus dessen Werk ‚Jenseits von Gut und Böse‘ auf seinem Account auf Instagram mit den Worten betitelte: „Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein …“ Das Konzert von The Weeknd wird am 7. September im Fußballstadion Estádio MorumBIS stattfinden. Der ‚Popular‘-Sänger hat das dritte Album seiner ‚After Hours/ Dawn FM‘-Trilogie angeteasert, das sein sechstes Studioalbum sein wird.