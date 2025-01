Wegen Waldbränden The Weeknd verschiebt Album und sagt Megakonzert in L.A. ab

Der Musiker The Weeknd hat sein geplantes Konzert aufgrund der andauernden Brände in Los Angeles abgesagt. (ncz/spot)

SpotOn News | 14.01.2025, 07:15 Uhr

Aufgrund der anhaltenden Feuer in Los Angeles hat Musiker The Weeknd sein geplantes Konzert im Rose Bowl in Pasadena abgesagt. Zudem verschob der "Starboy"-Sänger das Releasedate seines neuen Albums "Hurry Up Tomorrow".

Fans von The Weeknd (34) warten mehr als drei Jahren auf ein neues Album des Musikers. Eigentlich sollte die Platte mit dem Titel "Hurry Up Tomorrow" am 24. Januar veröffentlicht werden und der Release am Folgetag mit einem Megakonzert im Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien stattfinden. Nun hat sich der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, aber dazu entschieden, die Show abzusagen und den Albumrelease zu verschieben. Grund sind die seit dem 7. Januar andauernden Waldbrände in Los Angeles, Pasadena ist eine der am meisten betroffenen Gegenden.

"Aus Respekt und Sorge für die Menschen in Los Angeles County, sagte ich das Rose Bowl Konzert, das für den 25. Januar geplant ist, ab", kündigte The Weeknd am Montag (13. Januar) auf Instagram an. "Diese Stadt war schon immer eine tiefe Quelle der Inspiration für mich, und meine Gedanken sind bei allen, die in dieser schwierigen Zeit betroffen sind." Zudem werde er das Releasedatum seines neuen Albums auf den 31. Januar verschieben. "Mein Fokus liegt weiterhin auf der Unterstützung der Wiederherstellung dieser Gemeinden und der Hilfe für ihre unglaublichen Menschen beim Wiederaufbau."

Durch die Waldbrände, die am 7. Januar begannen und sich durch starken Wind rasch weitläufig verbreiteten, mussten Hunderttausende Menschen in und um Los Angeles ihre Häuser evakuieren. Teils brannten ganze Nachbarschaften nieder, Tausende Häuser wurden zerstört. Die Nachbarschaften Pacific Palisades, Malibu, Pasadena und Altadena sind besonders stark betroffen.

"Hurry Up Tomorrow" wird letztes Album von The Weeknd

Bei "Hurry Up Tomorrow" handelt es sich um das sechste Studioalbum von The Weeknd und das finale Kapitel seiner Albumtrilogie "After Hours" (2020) und "Dawn FM" (2022). Es soll zudem das letzte Album unter seinem Künstlernamen "The Weeknd" sein.

Zudem wird begleitend zum Album das von Trey Edward Shults inszenierte gleichnamige Psychothriller-Musical mit Tesfaye sowie Jenna Ortega (22) und Barry Keoghan (32) in den Hauptrollen veröffentlicht. Der von Lionsgate produzierte Film soll wohl im Mai veröffentlicht werden.