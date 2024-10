Musik The Who: Sie planen eine Rückkehr auf die Bühne

Bang Showbiz | 29.10.2024, 16:00 Uhr

The Who haben verkündet, dass sie im Jahr 2025 „definitiv etwas unternehmen“ werden.

Die letzte Tournee der ,My Generation’-Musikgruppe fand 2023 mit einem Orchester statt, wobei Gitarrist Pete Townshend jetzt bestätigte, dass er und Sänger Roger Daltrey sich vor kurzem trafen, um Pläne zu besprechen, auf der Bühne wieder „ein Chaos zu veranstalten“.

Der Musiker erzählte in einem Interview gegenüber ,Standard‘: „Ich habe mich vor ein paar Wochen mit Roger zum Mittagessen getroffen. Wir sind in guter Form. Wir lieben uns. Wir werden beide langsam etwas nervös, aber im nächsten Jahr werden wir definitiv etwas unternehmen … Die letzten großen Tourneen, die wir gemacht haben, waren mit einem Orchester, was herrlich war, aber jetzt möchten wir unbedingt Lärm machen, Chaos anrichten und Fehler machen.“ Der 79-jährige Künstler will unbedingt wieder ins Aufnahmestudio gehen, wobei sein Bandkollege jedoch nicht so erpicht darauf sei, eine neue Platte aufzunehmen. Pete verriet: „Was das Album angeht … Roger ist nicht so begeistert. Aber ich würde gerne noch ein weiteres Album aufnehmen und werde vielleicht versuchen, ihn dazu zu drängen.” Im Januar hatte Roger angedeutet, dass er sich von The Who „abgewandt“ habe. Auf die Frage, ob es noch mehr von The Who geben werde, sagte der Star gegenüber der ,Times’-Zeitung: „Das kann ich nicht beantworten. Ich schreibe die Songs nicht. Das habe ich nie gemacht. Wir [er und Townshend] müssen uns zusammensetzen und ein Meeting abhalten, aber im Moment bin ich froh darüber, sagen zu können, dass dieser Teil meines Lebens vorbei ist.” Und Pete gab zudem zu, dass er in den vergangenen Jahren hauptsächlich „des Geldes wegen auf Tournee“ gegangen sei.