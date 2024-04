Geplanter Abschluss „The Witcher“: Beliebte Netflix-Serie endet mit Staffel fünf

SpotOn News | 18.04.2024, 21:57 Uhr

Die Serie "The Witcher" erhält auch eine fünfte Staffel. Diese wird allerdings die letzte der Show sein, wie Netflix bekannt gegeben hat.

Die Fantasy-Serie "The Witcher" ist vom Streamingdienst Netflix verlängert worden. Neben der bereits bestätigten vierten Staffel wird die Show nach den Romanen von Andrzej Sapkowski (75) auch eine fünfte Staffel erhalten. Doch diese Ausgabe markiert zugleich das Ende der Serie, wie Netflix am 18. April auf dem offiziellen X-Kanal von "The Witcher" bekannt gegeben hat.

"Es ist offiziell: 'The Witcher' Staffel vier ist in Produktion. Aber das ist noch nicht alles: Wir planen bereits Staffel fünf, die die letzte Staffel sein wird und dieser epischen Serie einen würdigen Abschluss verleiht", heißt es in dem Post, der Szenen einer gemeinsamen Drehbuchlesung des Casts zeigt. Zudem werden die beiden finalen Ausgaben von "The Witcher" direkt nacheinander produziert, was für Fans die Wartezeit zwischen Staffel vier und fünf erheblich verkürzen dürfte.

It's official, The Witcher season 4 is in production. But that's not all, we're already planning season 5, which will be the final season and bring this epic show to a fitting conclusion. See you on The Continent. pic.twitter.com/c0ilUCWYkF — The Witcher (@witchernetflix) April 18, 2024

Die finalen "Witcher"-Staffeln adaptieren Sapkowskis Romane "Feuertaufe", "Der Schwalbenturm" und "Die Dame vom See", wie Netflix in einem Blogeintrag vermerkt. Showrunnerin Lauren S. Hissrich (45) erklärt zudem: "Wir sind begeistert, dass wir die Bücher von Andrzej Sapkowski zu einem epischen und zufriedenstellenden Abschluss bringen können. Es wäre nicht unsere Serie, wenn wir unsere Charaktere nicht bis an ihre absoluten Grenzen treiben würden – bleiben Sie dran, um zu sehen, wie die Geschichte endet."

"Matrix"-Star Laurence Fishburne stößt für Staffel vier zum Cast

Die Netflix-Serie "The Witcher" hatte zuletzt mit einem ungewöhnlichen Hauptdarsteller-Wechsel für Aufsehen gesorgt. Hexer-Darsteller Henry Cavill (40) verließ die Show nach Staffel drei. Der unter anderem aus "Die Tribute von Panem" bekannte Australier Liam Hemsworth (34) übernimmt Cavills Rolle für die abschließenden Staffeln der Show. Auch "Matrix"-Star Laurence Fishburne (62) stößt neu zum Serien-Cast. Er spielt den Heiler und Kräuterkundigen Regis, einen Fanfavoriten der Vorlagenromane.