Stars Thomas Gottschalk nach Krebserkrankung: ‚Ich bin auf dem Weg zurück ins Leben‘

Thomas Gottschalk - 17.11.16 - Berlin - BREUEL-BILD BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2026, 14:00 Uhr

Der TV-Moderator spricht über seinen aktuellen Gesundheitszustand und verrät, ob er sich eine Rückkehr ins Fernsehen vorstellen kann.

Thomas Gottschalk gibt ein neues Gesundheits-Update.

Der ehemalige ‚Wetten, dass…?‘-Moderator hatte im November 2025 seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Bei ihm war ein epitheloides Angiosarkom festgestellt worden, ein seltener bösartiger Tumor. In den vergangenen Monaten musste sich Gottschalk mehreren medizinischen Eingriffen unterziehen. Nach zwei Operationen, 33 Bestrahlungen und einer anschließenden Reha hatte er zuletzt erklärt, derzeit krebsfrei zu sein.

Gesundheitlich befinde er sich auf einem guten Weg. Im Gespräch mit der Zeitschrift ‚Bunte‘ sagte er laut Vorabmeldung: „Ich bin auf dem Weg zurück ins Leben.“ Seine Therapien würden anschlagen, zudem hätten sich seine medizinischen Werte verbessert. Der 76-Jährige nimmt derzeit an einer Studie der Universitätsklinik Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern teil. Dabei werde eine „Art von Antitherapie“ untersucht, wie Gottschalk berichtete. „Ob das tatsächlich gegen den Krebs hilft, weiß man noch nicht, aber schaden kann es nicht“, erklärte er. Alle zwei Wochen erhalte er im Rahmen der Behandlung eine Spritze.

Trotz seiner gesundheitlichen Fortschritte plant der langjährige Entertainer keine Rückkehr auf die große Bühne. Seine Karriere sehe er als beendet an. „Auch im Fernsehen wird es mich nicht mehr geben“, sagte er und erklärte, dass Unterhaltung heute nicht mehr das sei, was sie früher gewesen sei. „Der Samstagabend war über Jahrzehnte die beste Zeit meines Lebens. Aber es ist vorbei – und ich vermisse nichts“, betonte Gottschalk.

Seinen Fokus legt der TV-Star künftig auf sein Privatleben. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Karina möchte er weitere Reisen unternehmen. Die 64-Jährige sei während seiner Erkrankung eine wichtige Unterstützung gewesen. „Ohne meine Frau Karina hätte ich das alles nicht gepackt“, gestand er. Seinen Abschied aus dem Fernsehen feierte Gottschalk Ende 2025 in der Sendung ‚Denn sie wissen nicht, was passiert‘.