Stars Thomas Gottschalk schießt gegen Amira Pocher

Thomas Gottschalk - 17.11.16 - Berlin - BREUEL-BILD BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.11.2023, 13:31 Uhr

Der Moderator lästert über die Noch-Ehefrau von Oliver Pocher.

Thomas Gottschalk nimmt Amira Pocher in die Mangel.

Der TV-Moderator äußert sich in seinem Podcast ‚Die Supernasen‘ über die Trennung der Pochers. Seit das Promi-Paar im August sein Ehe-Aus verkündet hat, vergeht kaum ein Tag ohne neue Schlagzeilen. Inzwischen haben sich die Fronten zwischen den ehemaligen Turteltauben deutlich verhärtet. Thomas Gottschalk stellt sich nun klar auf die Seite von Oliver Pocher.

„Bei Amira war ich immer etwas skeptisch“, enthüllt der Entertainer. „Oliver Pocher ist für meinen Geschmack, für meine Kenntnis des Fernsehgeschäfts, ein echtes Talent. Ich habe den Pocher live gesehen: Der ist sehr schnell, der ist sehr pointiert und dem fallen auch schnell die richtigen Antworten ein. Wohingegen Amira das Fernsehen als Beute gesehen hat.“ Gottschalk macht der ehemaligen ‚Let’s Dance‘-Kandidatin schwere Vorwürfe: „Sie wollte gerne Moderatorin werden und Oliver hat delivered. Der hat sie relativ schnell bekannt gemacht.“

Sein Podcast-Kollege Mike Krüger schließt sich diesem vernichtenden Urteil über Amira an. „Das hat Olli, glaube ich, am meisten geschockt, dass sie jetzt schon einen neuen Freund hat, und der heißt Biyon Kattilathu und ist so ein Motivationstrainer. Ich glaube, das ist jemand, der auch unbedingt ins Fernsehen wollte“, mutmaßt der Comedian. „Jetzt haben wir quasi zwei zusammen, die unbedingt ins Fernsehen wollten.“