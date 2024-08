Für Thriller "Eyes In The Trees" Thomas Kretschmann ergattert Rolle neben Anthony Hopkins

Der Film mit Thomas Kretschmann und Anthony Hopkins soll nächstes Jahr erscheinen. (paf/spot)

SpotOn News | 27.08.2024, 11:46 Uhr

Seite an Seite mit einem Oscarpreisträger: Thomas Kretschmann hat sich in "Eyes In The Trees" eine Rolle neben Anthony Hopkins gesichert. Den Cast ergänzen weitere prominente Schauspieler.

Thomas Kretschmann (61) wird in "Eyes In The Trees" zusammen mit dem Oscar-prämierten Schauspieler Anthony Hopkins (86) vor der Kamera stehen. Auch Jonathan Rhys Meyers (47), Ashley Greene (37) und Praya Lundberg (35) sind für den SciFi-Thriller gesetzt, wie "Deadline" berichtete. Welche Rolle Kretschmann übernimmt, ist demnach noch nicht bekannt.

Diese Charaktere verkörpern die Schauspieler

In der "modernen Neuinterpretation" des Romans "Die Insel des Dr. Moreau" des englischen Schriftstellers H.G. Wells (1866-1946) verkörpert Hopkins den namensgebenden Protagonisten. "Deadline" zufolge werden Meyers und Greene die Charaktere Vince Henway und Channing Arneau spielen. Diese führen in dem Film eine Crew an, die bei ihrer Exkursion auf einer Insel auf Experimente des Forschers stoßen.

Der Film werde noch in diesem Jahr in Produktion gehen und soll 2025 in den Kinos anlaufen, heißt es. Die Regie übernimmt der US-Amerikaner Timothy Woodward Jr. (40). Das Drehbuch für den Thriller stammt aus der Feder von B. Harrison Smith, Dominic Burns (40) und Mike Manning (37). Manning tritt ebenso als einer der Produzenten auf.

Kretschmann drehte schon mit großen Namen

Thomas Kretschmann spielte bereits in internationalen Filmen wie "Der Pianist" (2002), "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" (2023) oder "Jungle" (2017) mit. In letzterem stand er an der Seite von Daniel Radcliffe (35) vor der Kamera, in "Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat" (2008) war er neben Tom Cruise (62) zu sehen. Anthony Hopkins übernahm in Filmen wie "Hannibal" (2001) und "Das Schweigen der Lämmer" (1991) die Hauptrolle. Für seine Verkörperung von Hannibal Lecter und seine Leistung in "The Father" erhielt er je einen Oscar als bester Hauptdarsteller.

Der irische Schauspieler Meyers machte sich mit den Serien "Die Tudors" und "Vikings" einen Namen, während Ashley Greene durch ihre Rolle in der "Twilight"-Reihe bekannt wurde. Lundberg übernahm unter anderem in dem Actionfilm "Bangkok Adrenalin" (2009) eine Hauptrolle.