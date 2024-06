Stars Thomas Markle: Er fühlt mit König Charles

Prince William, Catherine, King Charles, Camilla - June 24 - Trooping the Colour - London - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2024, 10:00 Uhr

Thomas Markle empfindet „tiefes Mitgefühl“ für König Charles wegen ihres gemeinsamen Mangels an Kontakt zu ihren Enkelkindern.

Der pensionierte Lichtregisseur würde liebend gerne mit dem Monarchen sprechen, da er sich vorstellt, dass der König sich auch fragt, warum er so wenig Kontakt zum Herzog und zur Herzogin von Sussex hat – die nach ihrem Rücktritt von den königlichen Pflichten vor vier Jahren nach Kalifornien gezogen sind – oder zu ihren Kindern Prinz Archie (5) und der zweijährigen Prinzessin Lilibet. Der entfremdete Vater von Meghan Markle bestand darauf, dass keiner von ihnen es „verdient“ habe, von dem Paar „so schlecht“ behandelt zu werden.

Thomas, der seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Jahr 2018 keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter Meghan hatte, sagte gegenüber ‚Mail+‘: „Ich würde gerne mit ihm sprechen, weil ich sicher bin, dass er genauso viele unbeantwortete Fragen hat wie ich. Keiner von uns verdient die Behandlung, die wir erhalten haben. Er macht eine Krebsbehandlung durch und ich bin nicht bei bester Gesundheit. Ich habe keine Angst vor dem Sterben. Es ist, was es ist. Ich habe so viele Fragen, die ich Meghan und Harry stellen möchte. Die wichtigste ist, warum sie nicht nur mich, sondern auch die königliche Familie und den König so schlecht behandelt haben.“

Thomas war besonders traurig, als er Fotos von den Trooping The Colour-Feierlichkeiten am vergangenen Wochenende sah, weil Archie und Lilibet „das Recht verweigert wird“, die Kinder von Harrys Bruder Prinz William, Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und dem sechsjährigen Prinz Louis, kennenzulernen. Er sagte: „Es kam mir sehr traurig vor, dass Meghans und Harrys Kindern das Recht verweigert wird, ihre Cousins kennenzulernen, die wie fantastische Kinder aussehen. Die Beziehung zwischen Cousins und Cousinen ist etwas Besonderes. Es gibt eine einzigartige Bindung. Ich bin traurig, dass Lilibet und Archie nicht die Chance haben, ihre Cousins kennenzulernen und an Dingen wie Trooping The Colour teilzunehmen, was ihr Geburtsrecht ist.“