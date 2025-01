Musik Three Days Grace: Deshalb verließ Adam Gontier die Rockband

Adam Gontier - Saint Asonia Performs at Red Rocks Amphitheatre 2016 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.01.2025, 14:00 Uhr

Das Gründungsmitglied der Punkrocker enthüllt, welcher Grund hinter seinem Ausstieg steckte.

Adam Gontier war an einem „wirklich dunklen Ort“, als er Three Days Grace verließ.

Der 46-jährige Musiker gründete die Punkrock-Band 1992, stieg aber 2013 aus, um sich auf sein Privatleben und seine Gesundheit zu konzentrieren. Im vergangenen Jahr kehrte er in die Rolle des Co-Frontmanns mit Matt Walst zurück. In einem offenen Interview gesteht Adam, dass ihn das ununterbrochene Touren auf allen Ebenen stark beansprucht habe.

„Ich glaube, ich war emotional, körperlich und geistig an einem wirklich dunklen Ort“, erklärt er im Gespräch mit ‚People‘. „Wir waren nonstop auf Tournee. Es fühlte sich so lange an und es gab so viel, was sich für mich zusammengefügt hatte. Vor allem war ich einfach nicht gesund.“

Der Künstler fügt hinzu: „Zu der Zeit hatte ich das Gefühl, dass ich nicht mehr kann und mich um mich selbst kümmern muss. Ich musste verhindern, dass die Maschine weiterläuft – zumindest von meiner Seite aus. Es fühlte sich an wie eine riesige Maschine. Ich war mittendrin und wurde herumgeschleudert.“

Nachdem sein Ausstieg bekannt wurde, wandte sich der ‚I Hate Everything About You‘-Rocker in einem offenen Brief an seine besorgten Fans. „Es ist mir wichtig, auf alle Bedenken einzugehen, dass mein Gesundheitszustand mit Drogen oder Sucht zu tun hat. Die Wahrheit ist, dass ich in dieser dunklen Zeit meines Lebens am Tiefpunkt angelangt war und mir die nettesten Menschen aus aller Welt die Hand gereicht haben, um mich aufzufangen. Ich bin so gesegnet, dass ich jetzt im Licht wandle“, betonte er. Mittlerweile sei der Musiker komplett nüchtern.