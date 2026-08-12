Stars Tiffany Haddish entgeht Gefängnisstrafe nach Schuldbekenntnis wegen Trunkenheit am Steuer

Tiffany Haddish - GRAMMY Awards Viewing Party 2025 - Priscilla Grant/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2026, 10:15 Uhr

Tiffany Haddish entgeht Gefängnisstrafe nach Schuldbekenntnis wegen Trunkenheit am Steuer.

Tiffany Haddish muss nicht ins Gefängnis.

Die Schauspielerin hat sich schuldig bekannt, unter Alkoholeinfluss Auto gefahren zu sein. Der Prozess gegen den ‚Girls Trip‘-Star sollte am Dienstag (11. August) im US-Bundesstaat Georgia beginnen. Damit wäre es mehr als vier Jahre nach ihrer ursprünglichen Festnahme zu einer Gerichtsverhandlung gekommen. Haddish war damals festgenommen worden, nachdem sie schlafend am Steuer ihres Wagens aufgefunden worden war. Obwohl ihr eine Haftstrafe drohte, kam sie mit einer milderen Strafe davon. Aufgrund ihres Schuldbekenntnisses im DUI-Verfahren wurde die 46-Jährige zu zwölf Monaten Bewährung verurteilt. Zudem wurde ihr Führerschein im Bundesstaat Georgia vorübergehend entzogen. Darüber hinaus muss Haddish im kommenden Jahr mit unangekündigten Alkohol- und Drogentests rechnen. Ihr wurde auferlegt, in dieser Zeit auf Alkohol und Drogen zu verzichten. Die übrigen Ordnungswidrigkeitsvorwürfe gegen sie wurden fallengelassen.

Nach ihrer Festnahme im Januar 2022 hatte Haddish weniger als vier Stunden im Gefängnis verbracht. Später erklärte sie, sie habe lediglich „ein Nickerchen gemacht“, während sie hinter dem Steuer saß, und sei ansonsten nicht außer Kontrolle gewesen. Im Podcast ‚Making Space with Hoda Kotb‘ schilderte sie die Situation mit ihrer gewohnt humorvollen Art. „Ich versuche immer, Spaß zu haben, egal, was passiert. Ihr hättet sehen sollen, wie ich verhaftet wurde. Ich wünschte, sie hätten das Ganze filmen können. Wahrscheinlich haben sie das sogar getan“, sagte sie. Über den Einsatz der Polizei fügte sie hinzu: „Aber die Polizisten hatten ihren Spaß. Ich hatte das Gefühl, ich hätte einfach ein Nickerchen gemacht. Ich habe gepustet, der Wert lag bei 0,03, und ich bin nach Hause gegangen. Danach habe ich erst erfahren, wie berühmt ich wirklich bin.“

Nach dem Vorfall entschied sich Haddish, vollständig auf Alkohol zu verzichten. Die Entscheidung zur Abstinenz sei allerdings bereits vorher gefallen. „Ich hatte mich schon entschieden“, erklärte sie. Schon zuvor habe sie kaum noch getrunken, weil ihr Körper anschließend regelmäßig geschmerzt habe. „Selbst nach einem einzigen Drink hat mein Körper wehgetan!“