Stars Tiger Woods soll von Rory McIlroy geehrt werden

Tiger Woods at the 2023 Masters Tournament in Georgia, US - Getty - April 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.04.2026, 11:00 Uhr

Tiger Woods soll von Rory McIlroy geehrt werden.

Tiger Woods soll von seinem Golfkollegen Rory McIlroy geehrt werden.

Nach der Festnahme des 50-jährigen Golfstars wegen Fahrens unter Einfluss (DUI) plant der nordirische Profigolfer, Tiger beim Champions-Dinner des Masters zu würdigen. Außerdem wolle er auch Phil Mickelson ehren, der – ebenso wie Tiger – bei der Veranstaltung fehlen wird. McIlroy, der das Turnier The Masters gewonnen hat, wird am 7. April im Augusta National Golf Club das traditionelle Champions-Dinner ausrichten. Gegenüber dem ‚Golf Channel‘ verriet der 36-Jährige, er wolle Woods und Mickelson trotz ihrer Abwesenheit würdigen. Derweil wird Woods derzeit nach seiner Festnahme in Florida behandelt, während Phil sich wegen eines gesundheitlichen Problems in der Familie vom Turnier zurückgezogen hat.

Das jährliche Dinner, das vom amtierenden Champion ausgerichtet wird, gibt dem Sieger die Möglichkeit, das Menü auszuwählen und andere Spieler zu würdigen. McIlroy kündigte an: „Leider werden ein paar Leute nicht in diesem Raum sein, was schade ist, aber ich möchte sicherstellen, dass sie ebenfalls gewürdigt werden. Sie gehören zu den größten Champions, die das Masters je gesehen hat. Aber es wird ein wirklich großartiger Abend. Ich kann es kaum erwarten. Ich hoffe, allen gefällt das Dinner und alles, was ich ausgewählt habe.“

Woods war am 27. März festgenommen worden, nachdem Beamte nach einem Autounfall angeblich zwei Hydrocodon-Tabletten bei ihm gefunden hatten. Laut einer eidesstattlichen Erklärung, über die das Magazin ‚People‘ berichtete, stellten die Beamten fest, dass der Golfer „gerötete und glasige“ Augen sowie „extrem geweitete“ Pupillen hatte. In Bodycam-Aufnahmen sagte Woods am Unfallort, er hoffe, beim Masters spielen zu können, und dass es „von euch abhängt“.

Woods ist kürzlich nach einer längeren Pause wieder in den Wettkampfgolf zurückgekehrt, nachdem er sich unter anderem von einer Rückenoperation und einer Achillessehnenverletzung erholt hatte, die er sich vor dem Turnier im vergangenen Jahr zugezogen hatte. Seine Teilnahme am Masters war bereits vor dem Vorfall ungewiss. Mickelson (55) gab seinen Rückzug vom Turnier in einer Erklärung in den sozialen Medien bekannt: „Leider werde ich nächste Woche nicht beim Masters antreten und für längere Zeit ausfallen, da meine Familie sich weiterhin mit einer persönlichen gesundheitlichen Angelegenheit auseinandersetzt. Ich habe großen Respekt vor dem Augusta National Golf Club, und es ist definitiv die besonderste Woche des Jahres.“