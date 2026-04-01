Stars Tiger Woods ‚will sich in Behandlung begeben‘ nach Autounfall und Festnahme

Tiger Woods at the 2023 Masters Tournament in Georgia, US - Getty - April 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.04.2026, 10:00 Uhr

Tiger Woods 'will sich in Behandlung begeben' nach Autounfall und Festnahme.

Tiger Woods hat angekündigt, dass er sich „zurückziehen und in Behandlung begeben“ wird, nachdem er wegen Fahrens unter Substanzeinfluss (DUI) nach einem Autounfall festgenommen wurde.

Der 50-jährige Golfer wurde verhaftet und wegen Fahrens unter Einfluss angeklagt, nachdem er letzten Freitag (27. März) in Florida mit seinem Land Rover einen Lastwagen streifte und sich überschlug. Nun bestätigte er, dass er sich eine Auszeit vom Sport nehmen wird, um sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren, und äußerte sich erstmals öffentlich zu dem Vorfall. Tiger schrieb auf der Social-Media-Plattform X: „Ich kenne und verstehe die Schwere der Situation, in der ich mich heute befinde. Ich ziehe mich für eine gewisse Zeit zurück, um mich in Behandlung zu begeben und mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren. Das ist notwendig, damit ich mein Wohlbefinden priorisieren und auf eine nachhaltige Genesung hinarbeiten kann.“ Er fügte hinzu: „Ich bin entschlossen, mir die Zeit zu nehmen, die ich brauche, um sowohl persönlich als auch beruflich gesünder, stärker und fokussierter zurückzukehren. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung und bitte in dieser Zeit um Privatsphäre für meine Familie, meine Angehörigen und mich selbst.“

Neben seinem DUI wurde Woods auch wegen Sachbeschädigung und der Weigerung, einen rechtmäßigen Urintest abzugeben, angeklagt. Der 15-fache Major-Sieger legte am Dienstag (31. März) über seine Anwälte ein schriftliches Nicht-Schuldig-Plädoyer ein. Die PGA Tour sprach Woods nach seiner Erklärung ihre Unterstützung aus. Sie erklärte: „Tiger Woods ist eine Legende unseres Sports, dessen Einfluss weit über seine Leistungen auf dem Platz hinausgeht. Doch vor allem ist Tiger ein Mensch, und unser Fokus liegt auf seiner Gesundheit und seinem Wohlbefinden. Tiger hat weiterhin unsere volle Unterstützung, während er diesen wichtigen Schritt geht.“ Der CEO der Organisation, Brian Rolapp, ergänzte: „Tiger Woods ist eine der einflussreichsten Persönlichkeiten, die die Sportwelt je gekannt hat. […] Meine Gedanken sind bei ihm und seiner Familie, während er diesen Schritt geht, für den er meinen vollen Respekt und meine Unterstützung hat.“

Woods’ Erklärung folgt auf einen Polizeibericht, der Details zu seinem Verhalten nach dem Unfall liefert. Demnach hatte der Golfer zwei Hydrocodon-Tabletten – ein Medikament zur Behandlung starker Schmerzen – in der Tasche und wirkte „träge und langsam“, während er „stark schwitzte“ und „extrem geweitete“ Pupillen hatte.