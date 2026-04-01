Stars Til Schweiger bekommt fast eine halbe Million von seiner Versicherung

Til Schweiger at Premier of Lieber Kurt Zurich Sept 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.04.2026, 14:00 Uhr

Til Schweiger bekommt fast eine halbe Million von seiner Versicherung.

Nach jahrelangem Rechtsstreit hat Til Schweiger einen bedeutenden juristischen Erfolg erzielt.

Der Schauspieler erhält ‚Bild‘-Berichten zufolge rund 480.000 Euro von seiner Hausratversicherung. Damit endet ein zäher Konflikt, der sich über mehr als ein Jahrzehnt hingezogen hatte. Im Zentrum des Verfahrens standen erhebliche Schäden in Schweigers Berliner Wohnung. Laut Berichten kam es gleich zu zwei gravierenden Vorfällen, die große Teile der Einrichtung beschädigten: ein Wasserrohrbruch und ein darauffolgender Heizungsbrand. Die Versicherung weigerte sich jedoch lange Zeit, die volle Summe zu übernehmen – ein Streit, der schließlich vor Gericht landete und sich über mehrere Instanzen erstreckte.

Nun hat ein Gericht entschieden: Die Versicherung muss zahlen. Insgesamt wurden Schweiger exakt 480.000 Euro zugesprochen. Damit bekam der Schauspieler zumindest einen Großteil seiner Forderungen anerkannt, auch wenn er ursprünglich offenbar eine noch höhere Summe geltend gemacht hatte. Der Fall zeigt exemplarisch, wie komplex und langwierig Auseinandersetzungen mit Versicherungen sein können. Ganze zwölf Jahre dauerte der Streit, bis nun ein rechtskräftiges Urteil vorliegt. Für Schweiger dürfte das Urteil nicht nur finanziell, sondern auch persönlich eine Erleichterung darstellen.

Medienberichten zufolge wollte sich der Filmstar nicht mit einer Teilzahlung zufriedengeben und bestand konsequent auf seinem Anspruch. Diese Hartnäckigkeit zahlte sich nun aus: Nach einem „Klagemarathon“ bekommt er eine Summe, die fast einer halben Million Euro entspricht. Der Fall unterstreicht zudem die Bedeutung einer genauen Prüfung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen. Gerade bei hochpreisigem Inventar können Differenzen zwischen Anspruch und tatsächlicher Zahlung schnell existenzielle Dimensionen annehmen. Für Schweiger ist der Rechtsstreit nun beendet, und das mit einem klaren Erfolg. Nach Jahren der Unsicherheit kann der Schauspieler einen Schlussstrich ziehen und sich wieder anderen Projekten widmen.