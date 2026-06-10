Stars Til Schweiger ist endlich vor die Kamera zurückgekehrt

Til Schweiger at Premier of Lieber Kurt Zurich Sept 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.06.2026, 14:00 Uhr

Til Schweiger ist endlich vor die Kamera zurückgekehrt.

Lange war es ruhig um Til Schweiger.

Nach gesundheitlichen Problemen, beruflichen Rückschlägen und monatelanger Abwesenheit aus der Öffentlichkeit schien sich Deutschlands einst erfolgreichster Filmemacher nahezu vollständig zurückgezogen zu haben. Umso größer ist nun die Aufmerksamkeit, weil der 62-Jährige wieder vor der Kamera steht und damit endlich ein deutliches Lebenszeichen sendet.

In den vergangenen Jahren hatte Schweiger schwierige Zeiten durchlebt. Neben öffentlichen Diskussionen über sein Verhalten am Filmset machten ihm vor allem gesundheitliche Probleme zu schaffen. Im Frühjahr 2024 wurde bekannt, dass er nach einer schweren Blutvergiftung auf Mallorca behandelt werden musste. Zeitweise standen sogar schwerwiegende Komplikationen im Raum. Dennoch kämpfte sich der Schauspieler zurück und zeigte sich später wieder reisefähig und deutlich erholt.

Danach wurde es jedoch abermals still um den ‚Keinohrhasen‘-Regisseur. Schweiger zog sich weitgehend aus dem Rampenlicht zurück und trat nur noch selten öffentlich in Erscheinung. Fans fragten sich zunehmend, wie es dem Schauspieler gehe und ob er überhaupt noch an neuen Projekten arbeite. Erst Tochter Luna gab im vergangenen Jahr vorsichtige Entwarnung und berichtete, dass es ihrem Vater gut gehe.

Nun ist Schweiger wieder dort angekommen, wo ihn Millionen Menschen kennen: vor der Kamera. Aktuelle Aufnahmen zeigen den Schauspieler bei Dreharbeiten zum Film ‚The Barrel‘. Für viele Beobachter ist das ein Zeichen dafür, dass er nach einer langen Phase der Unsicherheit Schritt für Schritt in den Berufsalltag zurückkehrt. In dem Psychothriller verkörpert Schweiger einen wahnsinnig gewordenen Pastor, der ein Vater-Sohn-Gespann gefangen hält. Kenner vergleichen die Produktion bereits mit dem Horrorklassiker ‚Saw‘. Darsteller Philippe Reinhardt sagte laut ‚Bunte‘ über die Zusammenarbeit mit Schweiger: „Es hat richtig viel Spaß gemacht, mit ihm zu drehen.“ Erstmals standen die beiden 2008 gemeinsam für ‚1½ Ritter – Auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde‘ vor der Kamera.