Stars Tilda Swinton ist ein ‚Technikfeind‘, wenn es um Social Media geht

Tilda Swinton - March 2023 - SXSW speech - Austin, Texas - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.12.2025, 14:00 Uhr

Die Oscar-Preisträgerin lässt lieber die Fingern von Plattformen wie Instagram und TikTok.

Tilda Swinton kennt sich mit den sozialen Medien null aus.

Die schottische Schauspielerin war noch nie auf Plattformen wie Instagram, Facebook, X oder TikTok aktiv und spricht viel lieber direkt mit Menschen. Bei einem Besuch im Victoria and Albert Museum in London enthüllte die 65-Jährige laut der Zeitung ‚Daily Mail‘: „Ich bin einer der letzten Menschen auf diesem Planeten, der noch nie etwas mit sozialen Medien zu tun hatte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das funktioniert. Posten? Ehrlich, ich bin so ein Technikfeind.“

Die ‚Doctor Strange‘-Darstellerin sorgt sich, dass die sozialen Medien das Leben junger Menschen übernehmen. „Eine Sache, die mich bei sozialen Medien nervös macht – ich fürchte, dass junge Menschen ihr Leben und ihre Kommunikation mit anderen Menschen zu sehr bearbeiten und nur die besten Seiten von sich in ihren Social-Media-Profilen zeigen“, erklärte sie. „Wenn man tatsächlich mit Menschen kommuniziert, kann man das nicht tun.“

Schon 2019 sagte Tilda, dass die Menschen erkennen müssten, wie „toxisch“ Social Media für alle Generationen sein kann. „Es ist wie eine ansteckende Krankheit. Es geht nach oben. Es gibt inzwischen mehr Menschen, die über die Toxizität sozialer Medien sprechen – selbst Menschen mit 130 Millionen Followern auf Instagram – als Menschen, die sagen, es sei alles nur fluffig und spaßig“, erzählte die Oscar-Preisträgerin gegenüber ‚BBC News‘. „Ich glaube, jeder muss da aufwachen.“