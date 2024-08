Film Tim Curry: Leinwand-Comeback für ‚Stream‘

Tim Curry at Emerald City Comic Con in Washington Dec 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.08.2024, 12:00 Uhr

Tim Curry ist nach seiner 14-jährigen Pause für den Horrorfilm ‚Stream‘ auf die große Leinwand zurückgekehrt.

Der 78-jährige Schauspieler, dessen letzter Film im Jahr 2010 ‚Burke and Hare‘ war, zog sich 2012 von der Schauspielerei zurück, nachdem er einen Schlaganfall erlitt.

Curry feiert jetzt sein Comeback in Michael Leavys neuem Horrorfilm und der Filmemacher, der auch als Drehbuchautor und Produzent des Projekts fungierte, verriet, dass es ein wahrgewordener Traum für ihn sei, den ‚Es‘-Star für den Film mit an Bord zu haben. Der Horrorfilm ist am Mittwoch (21. August) in den USA, Mexiko und Kanada in die Kinos gekommen. Leavy erklärte in einem Statement: „Es war echt schwer, dieses Geheimnis zu bewahren und unsere Aufregung zu zügeln, besonders über eine so lange Zeit. Wir sind so glücklich und begeistert, Tim zurück ins Kino und auf die große Leinwand zu bringen! Sein Charme strahlt und glänzt immer durch alles, was er macht, und wir fühlen uns so geehrt, ihn bei ‚Stream‘ mit dabei zu haben! Er ist jemand, den ich persönlich schon als Kind vergöttert habe, und das ist einer der größten Höhepunkte meines Lebens, mit ihm arbeiten zu dürfen, besonders bei einem Projekt, das mir so viel bedeutet.“ Nach einem Schlaganfall hatte sich Curry auf seine Karriere als Synchronsprecher konzentriert und trat unter anderem in Fox‘ animiertem ‚The Rocky Horror Picture Show‘-Remake aus dem Jahr 2016 auf.