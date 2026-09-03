Stars Tim Curry: Todesursache eine Woche nach seinem Tod bekannt gegeben

Tim Curry - AVALON - MARCH 2003 - 5th Annual Costume Designers Guild Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2026, 09:00 Uhr

Die Todesursache der 'Rocky Horror Picture Show'-Legende steht nun offiziell fest.

Tim Curry starb an einer koronaren Herzkrankheit.

Die Todesursache des ‚Rocky Horror Picture Show‘-Stars wurde von seinem Sprecher bekannt gegeben – etwas mehr als eine Woche, nachdem Curry am 25. August im Alter von 80 Jahren gestorben war. Sein Sprecher teilte der BBC mit, dass neben der Herzerkrankung auch Currys Schlaganfall in der Vergangenheit und eine Nierenkrebserkrankung maßgeblich zu seinem Tod beigetragen hätten.

Wie ‚People‘ berichtet, geht aus Dokumenten des Gesundheitsamts von Los Angeles County hervor, dass Curry weder wegen seiner koronaren Herzkrankheit noch wegen des Nierenkrebses oder seiner Schlaganfall-Vorgeschichte operiert worden war. Der Schauspieler starb spät am 25. August in seinem Zuhause in Los Angeles. Seit einem schweren Schlaganfall im Jahr 2012 hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Neben seiner Rolle in ‚The Rocky Horror Picture Show‘ wurde Curry vor allem als Pennywise, der tanzende Clown, in der TV-Miniserie ‚Es‘ aus dem Jahr 1990 bekannt, die auf Stephen Kings gleichnamigem Roman basiert. Außerdem spielte er den pompösen Concierge Mr. Hector im Plaza Hotel in ‚Kevin – Allein in New York‘. In der 1992 erschienenen Fortsetzung der Weihnachtskomödie ‚Kevin – Allein zu Haus‘ kehrte Macaulay Culkin als Kevin McCallister zurück.Curry war außerdem in ‚Die Muppets – Die Schatzinsel‘, ‚Die drei Musketiere‘ und ‚Annie‘ zu sehen.

Auch auf der Theaterbühne feierte er große Erfolge. Für seine Rollen als Piratenkönig in ‚The Pirates of Penzance‘ (1982) und als König Artus in ‚Spamalot‘ (2007) am Londoner West End wurde er jeweils für den Laurence Olivier Award als Bester Hauptdarsteller in einem Musical nominiert. Für seine Engagements am Broadway erhielt Curry drei Tony-Award-Nominierungen.

Ende vergangenen Jahres sprach Curry offen über seine zahlreichen gesundheitlichen Probleme nach seinem Schlaganfall und erklärte, dass er keine „Angst“ vor dem Tod habe. In einem Gespräch mit ‚CBS Sunday Morning‘ erzählte er von seinem Leben nach dem Schlaganfall im Jahr 2012, durch den er nicht mehr laufen konnte und auf ein Team von Pflegekräften angewiesen war. „Ich denke, es könnte sehr tröstlich sein, einfach Abschied zu nehmen, und ich möchte mir das verdienen“, gestand er.