Film Timothée Chalamet hält Fortsetzung von ‚Call Me By Your Name‘ für unwahrscheinlich

Timothée Chalamet attends the 2026 EE BAFTA Film Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2026, 18:00 Uhr

Timothée Chalamet schließt eine Fortsetzung von ‚Call Me By Your Name‘ nicht grundsätzlich aus, hält sie jedoch für eher unwahrscheinlich.

Der 30-jährige Schauspieler feierte 2017 mit seiner Rolle als Elio Perlman in Luca Guadagninos Verfilmung des Romans von André Aciman seinen internationalen Durchbruch. Obwohl Aciman 2019 mit ‚Find Me‘ eine literarische Fortsetzung veröffentlichte, scheint Chalamet wenig Interesse daran zu haben, die Geschichte auf der Leinwand weiterzuführen. Gegenüber ‚Vanity Fair‘ erklärte er: „Man soll niemals nie sagen, aber … ich bin mit der Einstellung aufgewachsen, dass man etwas, das den Menschen so viel bedeutet und ihnen so sehr am Herzen liegt, besser nicht noch einmal anrührt.“

Eine erneute Zusammenarbeit mit Guadagnino würde der Schauspieler dagegen sofort begrüßen. Nach ‚Call Me By Your Name‘ hatten die beiden bereits 2022 für ‚Bones and All‘ wieder zusammengearbeitet. Auf die Frage nach einem dritten gemeinsamen Projekt antwortete Chalamet: „Sofort, ohne zu zögern.“ Der ‚A Complete Unknown‘-Star deutete außerdem an, dass bereits ein weiteres vielversprechendes Filmprojekt in Aussicht stehe. Einzelheiten wollte er allerdings noch nicht verraten. „Ich habe da eine Sache mit einem phänomenalen Filmemacher“, erklärte er. Sollte das Projekt angekündigt werden, werde man verstehen, weshalb ihm die Entscheidung dafür so leichtfalle.

Bei seiner Karriereplanung orientiere sich Chalamet nicht an anderen Schauspielern. Als Beispiel nannte er Bob Dylan, der ebenfalls seinen eigenen Weg gegangen sei. „Sich ins Unbekannte hinauszuwagen, ist in gewisser Weise weniger glamourös, aber dafür authentischer“, sagte er. Gerade in der Filmindustrie sei es wichtig, nicht nur vergangenen Erfolgen nachzueifern, sondern etwas Eigenes zu schaffen.

Guadagnino hatte 2020 noch erklärt, an einer Verfilmung von ‚Find Me‘ zu arbeiten. Die Handlung des Romans setzt zehn Jahre nach den Ereignissen des ersten Buches ein. Damals stand auch eine Rückkehr der ursprünglichen Besetzung im Raum. Nachdem Chalamets damaliger Co-Star Armie Hammer aber 2021 mit Vorwürfen sexueller Übergriffe konfrontiert worden war, blieb die Zukunft des Projekts ungewiss. Gegen Hammer wurde ermittelt, eine Anklage erfolgte nicht.

Unabhängig davon verbindet Chalamet und Guadagnino weiterhin eine enge Freundschaft. Der Regisseur hatte ihre Zusammenarbeit zuvor gegenüber ‚The Film Stage‘ als besonders intensiv beschrieben. „Es ist eine Partnerschaft, und ich bin sehr stolz darauf, mit ihm zu arbeiten“, erklärte er. Beide würden sich gegenseitig herausfordern, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.