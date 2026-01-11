Stars Timothée Chalamet verstärkt Personenschutz während der Awards-Saison

Timothee Chalamet - 2025 BAFTAs - London - Neil Mockford - FilmMagic - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.01.2026, 17:29 Uhr

Timothée Chalamet geht in dieser Awards-Saison kein Risiko ein. Er verdreifacht seinen Personenschutz.

Der 30-jährige Schauspieler erschien bei den Critics’ Choice Awards in Los Angeles zuletzt mit gleich drei Bodyguards – und das soll vorerst so bleiben. Während der heißen Phase der Auszeichnungen wird der Schauspieler nirgendwo allein hingehen.

Ein Insider erklärte gegenüber ‚The Sun on Sunday‘: „Timothées Popularität ist in den letzten Monaten explodiert, vor allem wegen ‚Marty Supreme‘ und seiner Rolle als Bob Dylan in ‚A Complete Unknown‘. Dazu kommt seine Beziehung mit Kylie Jenner. Er geht deshalb keine Risiken mehr ein und setzt auf den besten Schutz.“

Chalamet selbst sorgte bei der Preisverleihung auch für einen romantischen Moment. Als er den Preis als Bester Darsteller gewann, bedankte er sich öffentlich bei Jenner: „Danke an meine Partnerin seit drei Jahren. Danke für unser Fundament. Ich liebe dich. Ohne dich könnte ich das nicht.“ Jenner (28) war im Publikum zu sehen und formte die Worte „Ich liebe dich auch“.

Kylie Jenner kennt die Schattenseiten der Aufmerksamkeit nur zu gut. In der Vergangenheit hatte sie immer wieder mit Stalkern zu kämpfen. Laut ‚US Sun‘ investierte sie sogar rund eine halbe Million Dollar in zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für ihr Anwesen in Calabasas, darunter hohe Olivenbäume, um neugierige Blicke fernzuhalten. Das Paar setzt damit sichtbar auf maximale Privatsphäre in einer Phase, in der beide stark im Rampenlicht stehen.