Timothée Chalamet war enttäuscht, keinen Oscar gewonnen zu haben.

Bang Showbiz | 07.11.2025, 11:00 Uhr

Timothée Chalamet war enttäuscht, in diesem Jahr den Oscar als Bester Hauptdarsteller nicht gewonnen zu haben.

Der 29-jährige Schauspieler war für seine Darstellung von Bob Dylan in ‚A Complete Unknown‘ nominiert, verlor jedoch bei der Verleihung gegen Adrien Brody, den Star von ‚The Brutalist‘. Er gab nun offen zu, dass er traurig darüber war, keinen Academy Award mit nach Hause nehmen zu dürfen. Timothée – der bereits 2017 für dieselbe Auszeichnung mit ‚Call Me by Your Name‘ nominiert war, damals aber gegen Gary Oldman aus ‚Darkest Hour‘ verlor – sagte gegenüber dem amerikanischen ‚Vogue‘-Magazin: „Wenn bei einer Preisverleihung fünf Leute nominiert sind und vier ohne Preis nach Hause gehen, glaubst du nicht, dass diese vier beim Abendessen sitzen und sagen: ‚Verdammt, wir haben nicht gewonnen?‘ Ich war mit einigen unglaublich großzügigen, ego-losen Schauspielern zusammen, und vielleicht sagen manche von ihnen: ‚Das war schön.‘ Aber ich weiß ganz sicher, dass viele denken: ‚Scheiße.'“

Obwohl er den Oscar nicht gewann, erhielt Timothée den Screen Actors Guild (SAG) Award als Bester Hauptdarsteller für seine Arbeit in dem Film. In seiner Dankesrede gab er zu, dass er danach strebe, „einer der Großen“ zu werden. Er sagte auf der Bühne: „Ich weiß, es ist ein Geschäft, aber die Wahrheit ist: Ich strebe wirklich nach Größe. Ich weiß, die Leute reden normalerweise nicht so, aber ich will einer der Großen sein. Ich bin inspiriert von den Großen, die heute Abend hier sind.“