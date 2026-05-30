Film Großer Cannes-Deal für Florence Pughs ‚The Midnight Library‘

Florence Pugh - Thunderbolts - New York Screening - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.05.2026, 10:35 Uhr

Großer Cannes-Deal für Florence Pughs 'The Midnight Library'!

Paramount Pictures steht kurz davor, die Rechte an ‚The Midnight Library‘ mit Florence Pugh in der Hauptrolle zu erwerben – einer der größten Abschlüsse des diesjährigen Filmfestivals von Cannes Film Festival.

Die 30-jährige Schauspielerin wird in dem Fantasy-Drama mitspielen, das auf dem gleichnamigen Roman von Matt Haig basiert. Regie führt Garth Davis, der bereits den Film Lion inszenierte. Laut ‚Variety‘ zahlt Paramount mehr als 30 Millionen US-Dollar für die Filmrechte. Studiocanal übernimmt den Vertrieb in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, den Benelux-Staaten, Australien, Neuseeland und Südafrika. Paramount wird den Film im übrigen Teil der Welt vertreiben.

Der Film wird als „Liebeserklärung an das Leben“ beschrieben. Florence Pugh spielt darin Nora Seed, eine Frau, die sich in einer Bibliothek zwischen Leben und Tod wiederfindet. Dort erhält sie die Möglichkeit, all die verschiedenen Leben zu erleben, die sie hätte führen können. Das Drehbuch stammt von Laura Wade und Nick Payne. Matt Haig wird als ausführender Produzent beteiligt sein. Die Vorproduktion soll im Herbst beginnen, die Dreharbeiten Anfang 2027 starten. Regisseur Garth Davis erklärte: „Ich könnte mich nicht mehr darauf freuen, erneut mit Florence Pugh für ‚The Midnight Library‘ zusammenzuarbeiten. Ihre Wärme und ihr Talent sind magisch.“ Er ergänzte: „Diese Geschichte bewegt uns beide – sie feiert das Leben in all seinen Möglichkeiten und seiner Komplexität.“

Auch Matt Haig zeigte sich begeistert: „Ich freue mich sehr, dass Noras Geschichte in so guten Händen liegt und ihre unzähligen Möglichkeiten von diesem perfekten Team neu zum Leben erweckt werden.“ Weiter sagte er: „Ich kann es kaum erwarten, mein Buch neu interpretiert auf der großen Leinwand zu sehen.“ Anna Marsh, Geschäftsführerin von Studiocanal und Chief Content Officer der Canal+-Gruppe, erklärte: „Wir freuen uns sehr, mit einem so außergewöhnlichen Team zusammenzuarbeiten, um Matt Haigs zutiefst bewegenden Roman auf die Leinwand zu bringen.“